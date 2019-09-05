Урегулирование зарплаты врачей административными методами убьет конкуренцию – экс-замглавы Минздрава

Инициатива новой команды Министерства здравоохранения Украины относительно регулирования зарплат врачей "первички" путем фиксирования в тарифе на медуслугу процента на зарплату может убить конкуренцию, считает экс-замминистра Павел Ковтонюк.

"На пресс-брифинге Минздрава прозвучала конкретная инициатива - зафиксировать в тарифе за услугу первичной помощи процент на зарплату. Мотивация: при одинаковом количестве деклараций одни врачи получают много, а другие - по-прежнему 5-6 тыс. грн. На самом деле это опасная идея, которая возвращает нас назад. Различные уровни зарплат при одинаковых правилах и тарифах являются признаком конкуренции. Именно благодаря конкуренции мы видим быструю динамику развития первичной помощи. Конкуренция вознаграждает хорошего врача и хорошего руководителя. Регулирования зарплаты административными методами убивает конкуренцию. От этого выиграют только плохие врачи и плохие руководители",- написал он в Facebook.

Ковтонюк также отметил, что такая инициатива является "вмешательством в хозяйственную деятельность медучреждений первички".

Кроме того, по его словам, направления работы, о которых шла речь на пресс-брифинге министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, отвечают актуальным проблемам.