Медицина

10:05 05.09.2019

ОПЗЖ и "Батькивщина" зарегистрировали в Раде законопроекты об отмене действующей медреформы и внедрении "страховой медицины" – Супрун

2 мин читать
ОПЗЖ и "Батькивщина" зарегистрировали в Раде законопроекты об отмене действующей медреформы и внедрении "страховой медицины" – Супрун

 Представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) и "Батькивщина" зарегистрировали в Верховной Раде законопроекты, предусматривающие отмену трансформации системы здравоохранения и внедрение обязательного медицинского страхования, сообщила бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун в Facebook.

По ее словам, законопроект №1114 от 29 августа 2019 года "О признании утратившим силу закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания", авторами которого являются депутаты Наталия Королевская, Нестор Шуфрич и Вадим Рабинович, означает отмену всех изменений, внедренных в рамках реформы.

"Закон, который хотят отменить, является ключевым в трансформации системы здравоохранения. Именно с момента его принятия началось системное внедрение изменений в медицине. Его отмена будет означать отмену изменений для 28 млн украинцев, которые подписали декларации, для десятков тысяч врачей и медсестер, которые начали работать в новых условиях с достойной оплатой труда, уничтожение независимой Национальной службы здоровья Украины",- написала она.

Второй законопроект №1178 от 29 августа 2019 года "О финансовом обеспечении здравоохранения и общеобязательном медицинском страховании в Украине", авторами которого являются Юлия Тимошенко и Валерий Дубиль, по словам Супрун, является популистским.

"Закон предлагает внедрение обязательного медицинского страхования. Мы неоднократно объясняли, что обещания "страховой медицины" - это популизм, попытка создать иллюзию заботы о здоровье украинский и сохранить контроль над средствами налогоплательщиков. Странным образом идеи украинских борцов за "страховую медицину" совпадают именно с российской моделью. Моделью, где нет рынка, выбора и конкуренции, поэтому и нет качества услуг. Изменив систему финансирования здравоохранения в "страховую", Россия оставила "совок" там, где пациент получает услуги. Такую систему хотят развить и в Украине",- написала она.

Супрун также отметила, что "депутаты, которые поддержат эти законопроекты, фактически подпишут соглашение об уничтожении четких и прозрачных гарантий в системе здравоохранения, а значит, сознательно причинят вред здоровью украинцев. У политического руководства государства и представителей монобольшинства должно хватить ума этого не допустить".

Теги: #опзж #законопроект #медреформа #батькивщина #супрун #страхование
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:15 05.09.2019
Законопроект о Бюро финрасследований предусматривает координацию органа правительством через главу Минфина

Законопроект о Бюро финрасследований предусматривает координацию органа правительством через главу Минфина

22:53 04.09.2019
Палата общин проголосовала за принятие законопроекта, запрещающего Brexit без соглашения с ЕС

Палата общин проголосовала за принятие законопроекта, запрещающего Brexit без соглашения с ЕС

17:44 04.09.2019
Зеленский пояснил, почему не подписал закон о "Пласте" в принятой предыдущей Радой редакции и предлагает его доработать

Зеленский пояснил, почему не подписал закон о "Пласте" в принятой предыдущей Радой редакции и предлагает его доработать

17:09 04.09.2019
Комитет в пятницу рассмотрит законопроект в об импичменте и о контрактной госслужбе

Комитет в пятницу рассмотрит законопроект в об импичменте и о контрактной госслужбе

17:03 04.09.2019
Запуск медреформы на вторичном уровне будет с апреля - Скалецкая

Запуск медреформы на вторичном уровне будет с апреля - Скалецкая

16:01 04.09.2019
Правительство уволило Супрун с должности и.о. министра здравоохранения

Правительство уволило Супрун с должности и.о. министра здравоохранения

14:51 04.09.2019
Кабмин принял решение об увольнении Супрун с должности и.о. министра здравоохранения – нардеп Гончаренко

Кабмин принял решение об увольнении Супрун с должности и.о. министра здравоохранения – нардеп Гончаренко

13:03 04.09.2019
Минздрав и профильный комитет Рады создадут единый информационный хаб

Минздрав и профильный комитет Рады создадут единый информационный хаб

12:51 04.09.2019
Зеленский ветировал закон об усилении ответственности за педофилию и введении принудительной химической кастрации

Зеленский ветировал закон об усилении ответственности за педофилию и введении принудительной химической кастрации

12:12 04.09.2019
Глава министерства цифровой трансформации отозвал законопроект, разрешающий блокировать "серые" телефоны по IMEI-коду

Глава министерства цифровой трансформации отозвал законопроект, разрешающий блокировать "серые" телефоны по IMEI-коду

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Легализацию медканнабиса заблокировал Аваков - Супрун

Председатель НСЗУ отказался возглавить Минздрав

Петиция на сайте президента Украины о сохранении Уляны Супрун главой Минздрава набрала более 25 тыс. голосов

В Киеве не будет запрета невакцинированным детям посещать школы – КГГА

Корью в Украине заболели более 57 тыс. человек с начала года - ЦОЗ

ПОСЛЕДНЕЕ

Скалецкая отметила необходимость существования системы eHealth

Советник министра здравоохранения Чумак представит проект концепции фармполитики Украины

Скалецкая: в первую очередь мы должны отработать экстренную медпомощь и трансплантацию

НСЗУ оприлюднила список безоплатних лабораторних досліджень для пацієнта в Україні

НСЗУ обнародовала список безоплатных лабораторных исследований для пациента

Центр развития медсестринства провел семинар для медсестер по внедрению пациенториентированного подхода в системе здравоохранения

В Луганской ОГА думают над совместным использованием для населения зданий облбольницы, арендованных для мобильного военного госпиталя

Легализацию медканнабиса заблокировал Аваков - Супрун

Скалецкая представила в Минздраве свою команду

Ведущие эксперты подчеркивают важность развития eHealth для продолжения реформы здравоохранения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА