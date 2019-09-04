Медицина

13:30 04.09.2019

Советник министра здравоохранения Чумак представит проект концепции фармполитики Украины

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Советник министра здравоохранения Чумак представит проект концепции фармполитики Украины

Советник министра здравоохранения Зоряны Скалецкой заместитель директора фармкомании "Интерхим" Александр Чумак представит министру проект концепции фармполитики Украины.

Об этом Скалецкая сообщила на пресс-конференции в Киеве в среду, комментируя кадровую политику при назначении своих советников и кандидатов в заместители.

"Никаких полномочий, которые позволят дать приоритеты своей компании, Чумак иметь не будет. Чумак напишет фармполитику, мы ее посмотрим, " - сказала она.

По словам Скалецкой, она лично знает людей, назначенных ее советниками. В то же время она подчеркнула, что вопрос назначения ее заместителей будет решать Кабмин.

Среди потенциальных заместителей Скалецкая назвала Андрея Семиволоса, Младену Качурец и Михаила Загрийчука.

Она также подчеркнула, что Ольга Голубовская не рассматривается в качестве кандидата на должность замминистра.

Вместе с тем, по словам Скалецкой, вчера прошла "очень профессиональная и продуктивная встреча" с Голубовской и руководителем центра общественного здоровья Владимиром Курпитой, на которой обсуждались вопросы инфекционной и эпидемиологической безопасности.

Комментируя свою связь с главой парламентского комитета по здравоохранению Михаилом Радуцким, министр подчеркнула, что знает его исключительно по работе над концепцией реформирования здравоохранения.

"Мы несколько раз пересекались на рабочих встречах. В какой-то момент мне предложили подать резюме на вакансию. Никаких других договоренностей не было", - сказала она.

Как сообщалось, ряд СМИ сообщили, что Радуцкий назвал Скалецкую "своим человеком".

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Теги: #александр_чумак #минздрав
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