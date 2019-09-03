Медицина

18:17 03.09.2019

НСЗУ оприлюднила список безоплатних лабораторних досліджень для пацієнта в Україні

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НСЗУ оприлюднила список безоплатних лабораторних досліджень для пацієнта в Україні

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) оприлюднила перелік безоплатних лабораторних діагностичних досліджень і швидких тестів для пацієнта.

Згідно з повідомленням прес-служби НСЗУ, безоплатно можна буде отримати загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, глюкози крові, загальний холестерин, а також пройти швидкий тест на вагітність, на тропонін, ВІЛ та вірусні гепатити.

У НСЗУ зазначили, що у разі необхідності проведення лабораторних досліджень лікар виписує направлення на аналіз і направляє пацієнта до лабораторії закладу або до постачальника цієї послуги, з яким заклад має відповідний договір про співпрацю. Це може бути лабораторія і комунального, і приватного закладу.

Вакуумну пробірку (вакутайнер) для аналізу крові, рукавички, спиртову серветку/вату/спирт, шприц, контейнер для збору сечі пацієнт не має приносити або оплачувати додатково. Їхню наявність забезпечує заклад первинної медичної допомоги.

Швидкі тести на віруси, вагітність, глюкозу крові й тропоніни можна пройти або безпосередньо на прийомі у лікаря, або у маніпуляційному кабінеті закладу. При цьому всі витратні матеріали входять у вартість послуг, які оплачує НСЗУ.

Теги: #нсзу #дослідження
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