Медицина

17:53 03.09.2019

НСЗУ обнародовала список безоплатных лабораторных исследований для пациента

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НСЗУ обнародовала список безоплатных лабораторных исследований для пациента

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) обнародовала перечень безоплатных лабораторных диагностических исследований и быстрых тестов для пациента.

Согласно сообщению пресс-службы НСЗУ, безоплатно можно будет получить общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, глюкозы крови, общий холестерин, а также пройти быстрый тест на беременность, на тропонин, ВИЧ и вирусные гепатиты.

В НСЗУ отметили, что при необходимости проведения лабораторных исследований врач выписывает направление на анализ и направляет пациента в лабораторию учреждения, или к поставщику этой услуги, с которым учреждение имеет соответствующий договор о сотрудничестве. Это может быть лаборатория как коммунального, так и частного учреждения.

Вакуумную пробирку (вакутайнер) для анализа крови, перчатки, спиртовую салфетку/вату/спирт, шприц, контейнер для сбора мочи пациент не должен приносить или оплачивать дополнительно. Их наличие обеспечивает учреждение первичной медицинской помощи.

Быстрые тесты на вирусы, беременность, глюкозу крови и тропонины можно пройти или непосредственно на приеме у врача, или в манипуляционном кабинете заведения. При этом все расходные материалы входят в стоимость услуг, которые оплачивает НСЗУ.

Теги: #нсзу #исследование
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