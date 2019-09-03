Центр развития медсестринства провел семинар для медсестер по внедрению пациенториентированного подхода в системе здравоохранения

ГУ "Центр развития медсестринства Министерства здравоохранения Украины" провел семинар "Образование пациента: опыт США" для медицинских сестер учреждений здравоохранения всех форм собственности, сообщается на сайте Минздрава.

Согласно сообщению, целью семинара является повышение уровня знаний и навыков работников учреждений здравоохранения по вопросам образования пациента и дальнейшее внедрение подхода, ориентированного на пациента в системе здравоохранения.

Эксперт по медсестринству Центра развития медсестринства Ульяна Замасло отметила, что обучение пациентов важная функция работников учреждений здравоохранения.

"Обучение пациентов - важная функция каждой медсестры и медбрата в Америке. Ведь пациент должен понимать, что с ним происходит, его действия помогут ему выздороветь, а какие, наоборот, усугубят его состояние ", - процитировала пресс-служба эксперта.

В министерстве отметили, что не менее важным аспектом является постоянное профессиональное развитие медсестер и медбратьев.

"Инструментов, позволяющих улучшить компетенцию специалистов по медсестринству, много и они применяется в медицинских учреждениях в соответствии с их профилем: круглые столы, внутренние школы, тренинги по коммуникации с пациентами и с родителями маленьких пациентов для медицинских работников",- говорится сообщении.

Мероприятие состоялось при поддержке Американских Советов по международному образованию.