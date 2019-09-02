Медицина

20:55 02.09.2019

В Луганской ОГА думают над совместным использованием для населения зданий облбольницы, арендованных для мобильного военного госпиталя

2 мин читать
В Луганской ОГА думают над совместным использованием для населения зданий облбольницы, арендованных для мобильного военного госпиталя

Глава Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий рассматривает различные варианты решения вопроса с предоставлением жителям Луганской области медицинской помощи в учреждениях здравоохранения третичного уровня.

"В том числе, рассматривается вариант совместного использования зданий Луганской областной клинической больницы, которые в 2016 году были переданы в аренду под мобильный военный госпиталь", - сообщается в пресс-релизе облгосадминистрации.

Как известно, Луганская областная клиническая больница (ЛОКБ) до 2014 года имела в своем составе 29 стационарных отделений, а сегодня смогла развернуть только 4 отделения, которые временно находятся на арендованных площадях в составе городских больниц: в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном и других городах области. В мае 2015 года для нужд ЛОКБ были переданы хирургический и психоневрологический корпуса бывшей городской больницы Северодонецка.

В Луганской ОГА отмечают, что 4 марта 2016 года тогдашний руководитель областной военно-гражданской администрации Георгий Тука лично заключил с квартирно-эксплуатационным отделом города Луганска (сейчас расположен в Славянске Донецкой области – ИФ) договор аренды этих корпусов для размещения мобильного военного госпиталя сроком до 31 декабря 2016 года. Госпиталь расположен там и сегодня (договор аренды между Луганской ОГА и Северодонецкой квартирно-эксплуатационной частью от 01 декабря 2017 года, пролонгированный с 23 ноября 2018 года до 30 ноября 2019 года).

"ЛОКБ, как главное учреждение по оказанию высокоспециализированной медицинской помощи, на сегодня осталась без собственных помещений", - подчеркнули в ОГА.

В администрации указали, что ежегодная потребность населения Луганской области (3 города и 12 районов) только в высококвалифицированной медицинской помощи в условиях областной клинической больницы составляет более 12 тыс. госпитализаций.

"Сегодня существует насущная проблема оказания высокоспециализированной помощи населению при сердечно-сосудистых, болезнях органов пищеварения, дыхания, сахарном диабете и других эндокринных патологиях. Кроме того, на территории области сегодня не предоставляется надлежащая помощь беременным женщинам, роженицам, новорожденным детям, недоношенным младенцам", - рассказали в ОГА.

"Таким образом, целесообразно срочное решение вопроса совместного использования арендованных зданий с разделением зон ответственности, поскольку строительство новой больницы – это долгосрочный и дорогостоящий процесс, который займет примерно 3 года, а в настоящее время нет даже проекта строительства. Руководство Луганской областной государственной администрации настроено на решение данного вопроса с учетом интересов обеих сторон", - говорится в сообщении.

Теги: #госпиталь #больница #луганская_ога
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:07 21.08.2019
Минздрав опасается, что 4 крупнейшие национальные больницы могут остаться без финансирования

Минздрав опасается, что 4 крупнейшие национальные больницы могут остаться без финансирования

21:59 06.08.2019
В одной из больниц Одесской области взорвали гранату, погибло два человека

В одной из больниц Одесской области взорвали гранату, погибло два человека

21:57 06.08.2019
В одной из больниц Одесской области взорвали гранату, погибло два человека

В одной из больниц Одесской области взорвали гранату, погибло два человека

22:53 29.07.2019
Зеленский уволил председателя Луганской РГА

Зеленский уволил председателя Луганской РГА

19:08 05.07.2019
Глава Луганской ОГА Комарницкий: приоритет – восстановление мира

Глава Луганской ОГА Комарницкий: приоритет – восстановление мира

23:56 11.06.2019
ЕСПЧ обязал Россию срочно поместить Бэкирова в больницу

ЕСПЧ обязал Россию срочно поместить Бэкирова в больницу

15:59 24.04.2019
Второй ангиограф для лечения пациентов с инфарктом установлен в Харьковской областной больнице

Второй ангиограф для лечения пациентов с инфарктом установлен в Харьковской областной больнице

15:17 14.03.2019
Полиция проводит проверку по факту массового ухудшения самочувствия учеников в г.Днепр, в больницу попали 12 школьников

Полиция проводит проверку по факту массового ухудшения самочувствия учеников в г.Днепр, в больницу попали 12 школьников

23:25 01.03.2019
Фриз посетила Вашингтонский госпиталь для ветеранов войны

Фриз посетила Вашингтонский госпиталь для ветеранов войны

12:41 01.02.2019
Больница "Феофания" намерена в 2019г внедрять информационные технологии и развивать диагностику

Больница "Феофания" намерена в 2019г внедрять информационные технологии и развивать диагностику

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Легализацию медканнабиса заблокировал Аваков - Супрун

Председатель НСЗУ отказался возглавить Минздрав

Петиция на сайте президента Украины о сохранении Уляны Супрун главой Минздрава набрала более 25 тыс. голосов

В Киеве не будет запрета невакцинированным детям посещать школы – КГГА

Корью в Украине заболели более 57 тыс. человек с начала года - ЦОЗ

ПОСЛЕДНЕЕ

Легализацию медканнабиса заблокировал Аваков - Супрун

Скалецкая представила в Минздраве свою команду

Ведущие эксперты подчеркивают важность развития eHealth для продолжения реформы здравоохранения

Радуцкий не намерен возглавлять Минздрав Украины, хочет остаться в Раде

Сыворотки от дифтерии поставили в регионы – Минздрав

Минздрав возглавила юрист Зоряна Скалецкая

Отечественные фармпромизводители не видят позитива в отсрочке пилота по 2Д-кодрованию упаковок лекарств

Минздрав провел тренинг по Международной классификации функционирования для Минсоцполитики

Суд приобщил "Фармак" в качестве соответчика к делу о споре за ТМ "Корвалол Corvalolum"

Минздрав инициирует отсрочку введения системы 2Д-кодирования упаковок лекарств на год

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА