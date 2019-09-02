Ведущие эксперты подчеркивают важность развития eHealth для продолжения реформы здравоохранения

Продолжение начатой трансформации системы здравоохранения Украины должно быть приоритетной задачей для Министерства здравоохранения, новому руководству которого следует уделить внимание системе eHealth, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" эксперты.

Эксперты сошлись во мнении, что eHealth является важной составляющей трансформации системы здравоохранения, поэтому она должна быть построена на примерах лучшей мировой практики, чтобы Украина имела возможность интегрироваться в международный информационный обмен медицинскими данными.

Директор департамента здравоохранения Полтавской ОГА Виктор Лысак, в свою очередь, отметил, что реализация в Полтавской области пилотного проекта по финансированию больниц по модели диагностически-родственных групп (ДРГ) без информационных технологий, которые внедряются здесь с 2006 года, в принципе была бы невозможна. Модель предусматривает оплату больницам не по утвержденной смете, а в соответствии с количеством пролеченных больных и уровня сложности каждого случая.

"Благодаря международным консультантам и национальным инвесторам, которые помогли нам, мы охватили информационной системой FinHealth все стационарные учреждения, имеем возможность полного мониторинга результата и качества госпитальной работы, имеем автоматизированный аудит достоверности данных больниц, анализируем изменение показателей их работы в условиях финансирования по ДРГ и контролируем своевременность представления больницами отчетов для НСЗУ. Мы уже достаточно убедились, что надежная, безотказная и хорошо реализована информационная система является базой для реформирования системы здравоохранения в целом и залогом успешной смены модели финансирования учреждений в частности. Особенно важно отметить, что информационная система должна быть так построена, что бы помогала персоналу медучреждений в его работе, а не воспринималась им, как дополнительная нагрузка", - сказал он.

Координатор направления eHealth со стороны президента Украины Яника Мерило сообщила агентству "Интерфакс-Украина", что уже в ближайшее время новая исполнительная власть проанализирует состояние наработок eHealth и сформирует видение путей дальнейшего развития системы электронного здоровья.

Вместе с тем, СЕО компании Advanter Health Ярослав Серый отметил, что, несмотря на отсутствие в Украине комплексного подхода формирования eHealth в масштабе страны, в Полтавской области усилиями компании реализована региональная система eHealth, архитектура которой соответствует рекомендациям экспертов Мирового банка, ЕС и USAID и является примером реальной работы электронной системы здравоохранения в целом регионе. В рамках пилотного проекта финансирования больниц по модели ДРГ, который реализуется в Полтавской области, система FinHealth с 1 апреля 2019 года обеспечивает Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) достоверной информацией для проведения оплаты больницам за каждого пролеченного пациента.

"Таким образом, с практической точки зрения уже есть готовый продукт в сфере eHealth и опыт его применения, который ждет своего масштабирования на всю территорию Украины", - сказал он.

Председатель правления общественной организации "Платформа здоровья" Тимофей Бадиков считает, что на данном этапе трансформации системы здравоохранения "несколько стратегических процессов могут и должны происходить параллельно", в частности, комплексный аудит уже существующей системы электронного здоровья (с привлечением национальных и международных экспертов), разработка долгосрочной Национальной стратегии развития eHealth, утверждение архитектуры, протоколов обмена центрального компонента (eHealth) и МИСов (медицинских информационных системы), а также стандартов обмена медицинской информацией.

"И последнее, но не менее важное: должно быть предусмотрено стабильное и достаточное государственное финансирование работы электронной системы здравоохранения Украины", - подчеркнул Бадиков.

Глава правления ассоциации "ECO здоровье Украины" Евгений Прилипко отметил, что построение эффективной системы здравоохранения невозможно без реальных медицинских, статистических и экономических данных для принятия взвешенных управленческих решений на всех уровнях, которые позволяет получить целостная среда eHealth.

"Особенно это важно на стадии реформирования системы здравоохранения, когда каждый следующий этап реформирования, специализации или перепрофилирования медучреждения, в том числе изменение модели финансирования, должен базироваться на достоверных и оперативных данных. Внедрение систем и инструментов, которые могут обеспечить этот процесс, является сложной и кропотливой задачей. И не только с технической или организационной точки зрения. Это обучение и изменение сознания пользователей - медицинских работников, управленцев, экономистов и статистиков и, безусловно, пациентов", - сказал он.

По мнению Е.Прилипко, введение прозрачного, эффективного и доступного для населения медицинского страхования в любой форме вполне достижимой целью в ближайшем будущем только на основе созданной ЭКО-системы eHealth. "Грамотный подход к созданию такой системы на основе международного экспертного опыта eHealth при современном уровне развития информационных и коммуникационных технологий может произойти в Украине достаточно быстро по сравнению с путем, который преодолевали другие страны ранее", - сказал он.

Эксперт по вопросам политики финансирования и управления в сфере здравоохранения, Владимир Рудый отметил, что еHealth "является мощным инструментом для укрепления системы здравоохранения, которое, в свою очередь, является одним из обязательных условий обеспечения универсального охвата населения услугами здравоохранения на основе принципов справедливости, качества, ориентированности на нужды пациентов, эффективности, устойчивого развития и способности противостоять кризисным вызовам".

"Этот инструмент должен быть построен таким образом, чтобы обеспечивать в режиме реального времени необходимыми качественными данными всех участников системы здравоохранения Украины: пациентов, медицинских специалистов, менеджеров и администраторов здравоохранения, облегчая принятие ими соответствующих решений, характер которых зависит от той функции, которую каждый из указанных участников выполняет в пределах этой системе - потребителя, провайдера или управленца", - сказал он.

В свою очередь заведующий отделом Международного научно-учебного центра информационных технологий и систем Национальной академии наук Украины, профессор Александр Коваленко считает, что создание электронной медицины требует реализации нескольких важных составляющих, без которых такая программа не может существовать. В частности, обязательным является использование методов и средств обработки информации и данных (получение данных о пациенте, электронные медицинские записи и документы, их хранение, обработка, анализ и обмен).

"Все эти информационные процессы базируются на международных стандартах, которые уже существуют в мире. В Украине также создана система стандартизации в сфере информационных технологий, куда входит и медицинская информатика. Таким образом, стандарты являются определенным "общим языком", с помощью которого можно создать единое информационное пространство не только для всего электронного здравоохранения Украины, но с партнерами за рубежом. Применение стандартов медицинской информатики является крайне важным первым шагом при построении электронного здравоохранения нашей страны", - сказал он.

По мнению руководителя проекта "Ліки контроль" Наталии Гуран, новому руководству Минздрава необходимо провести аудит всех разработок по eHealth.

"Чтобы продолжить внедрение изменений в системе здравоохранения, необходимо будет провести полный аудит всего разработанного сейчас в сфере e-Health. Техническая составляющая является очень важной для продолжения реформы", - сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

В свою очередь разработчик медицинской информационной системы (МИС) Хмельницкой областной больницы Роман Мищенко, подчеркнул, что частью реформирования системы здравоохранения должна стать двухкомпонентная модель e-Health, состоящая из центрального компонента от НСЗУ и МИС.

"К идее создания проекта-шаблона для МИС подходит внедряемый командой МОЗ единый формат обмена медицинской информацией. Требования, которые были поставлены МИС, составляют только 5% от такого формата, а его расширение напрямую связано с качеством предоставления медуслуг", - сказал он.

Со своей стороны, заместитель директора госучреждения "Центр медицинской статистики Минздрава", консультант проектов ЕС, Всемирного банка, USAID и ВОЗ Сергей Дяченко обратил внимание, что "в фундаменте eHealth должны быть заложены сильные мотивирующие факторы для всех участников системы и соответствующие правила информационного взаимодействия (стандарты) медучреждений всех форм собственности, органов управления системой здравоохранения и жителей Украины. Такой подход позволит строить среду eHealth, имеющую важнейший информационный компонент для управления системой здравоохранения Health Management Information System (HMIS). Именно такая концепция построения eHealth и HMIS была заложена международными и национальными экспертами в 2012-2015 гг. в рамках подготовки проекта Мирового банка. Надеюсь, что у нас будет еще возможность вернуться к этому подходу»

"Ряд регионов и городов Украины успешно проводит системные мероприятия по развитию региональных eHealth, в соответствии с указанными рекомендациями международных и национальных экспертов. Международные эксперты неоднократно настаивали, что, в такой большой стране, как Украина, только сильные региональные системы являются залогом сильной eHealth в государстве в целом. Поэтому важно применить в развитии национальной электронной системы здравоохранения опыт развития региональных eHealth", - сказал он.