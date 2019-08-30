Сыворотки от дифтерии поставили в регионы – Минздрав

Партию дифтерийного антитоксина (200 ампул), предоставленную в качестве гуманитарной помощи Всемирной организацией здравоохранения, поставляют во все регионы Украины, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, также продолжается процедура закупок сывороток за средства государственного бюджета с привлечением международных организаций. Заявленное количество необходимых доз сывороток увеличили, объединив потребности 2018-го и 2019 бюджетного года.

В министерстве отметили, что дифтерийный антитоксин используется для лечения и вводится при подозрении заболевания человека дифтерией. По статистике 50 из 1000 инфицированных умирают.

Вакцинацию АКДС (против коклюша, дифтерии и столбняка) получают дети в возрасте 2, 4, 6 месяцев и в возрасте 18 месяцев проводится ревакцинация. Впоследствии ревакцинацию проводят в возрасте 6 лет анатоксином дифтерийно-столбнячным (АДС), следующую в 16 лет - анатоксином дифтерийно-столбнячным с уменьшенным содержанием антигенов (АДС-М). Взрослые должны ревакцинироваться АДС-М (вакцинироваться повторно) каждые 10 лет, начиная с 26 лет.

В регионах по состоянию на 1 августа 2019 года есть более 2 млн доз вакцин для детей дошкольного возраста АКДС, а также более 6 тыс. доз АДС и АДС-М.