Минздрав провел тренинг по Международной классификации функционирования для Минсоцполитики

Министерство здравоохранения Украины провело тренинг по внедрению Международной классификации функционирования (МКФ) для Министерства социальной политики в рамках межведомственного сотрудничества для развития системы услуг для людей, нуждающихся в оказании медицинских и социальных услуг, в частности реабилитационных.

Согласно сообщению на сайте Минздрава, на запрос Минсоцполитики провели тренинг "Международная классификация функционирования. Для разработчиков политик".

Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья имеет целью определить унифицированный и стандартизированный язык и схемы описания состояний здоровья и состояний, связанных со здоровьем. Эту классификацию в развитых странах используют медицинские работники, педагоги, социальные работники для всестороннего понимания состояния здоровья человека и лучшего планирования лечения, реабилитации и создания услуг для людей с хроническими заболеваниями, пониженным уровнем функционирования или инвалидностью.

Как сообщалось, в рамках внедрения в Украине МКФ Минздрав совместно с "Украинским фондом общественного здоровья" (УФОЗ) и при поддержке Швейцарского агентства развития и сотрудничества (SDC) провело обучения национальных тренеров по МКФ в декабре 2018 года, а в июне 2019 провело 25 региональных тренингов для врачей, физических терапевтов и эрготерапевтов.