Медицина

13:01 29.08.2019

Минздрав провел тренинг по Международной классификации функционирования для Минсоцполитики

1 мин читать
Минздрав провел тренинг по Международной классификации функционирования для Минсоцполитики

Министерство здравоохранения Украины провело тренинг по внедрению Международной классификации функционирования (МКФ) для Министерства социальной политики в рамках межведомственного сотрудничества для развития системы услуг для людей, нуждающихся в оказании медицинских и социальных услуг, в частности реабилитационных.

Согласно сообщению на сайте Минздрава, на запрос Минсоцполитики провели тренинг "Международная классификация функционирования. Для разработчиков политик".

Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья имеет целью определить унифицированный и стандартизированный язык и схемы описания состояний здоровья и состояний, связанных со здоровьем. Эту классификацию в развитых странах используют медицинские работники, педагоги, социальные работники для всестороннего понимания состояния здоровья человека и лучшего планирования лечения, реабилитации и создания услуг для людей с хроническими заболеваниями, пониженным уровнем функционирования или инвалидностью.

Как сообщалось, в рамках внедрения в Украине МКФ Минздрав совместно с "Украинским фондом общественного здоровья" (УФОЗ) и при поддержке Швейцарского агентства развития и сотрудничества (SDC) провело обучения национальных тренеров по МКФ в декабре 2018 года, а в июне 2019 провело 25 региональных тренингов для врачей, физических терапевтов и эрготерапевтов.

Теги: #минсоцполитики #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:56 28.08.2019
Суд взял под стражу Богатыреву с альтернативой залога в 6 млн грн

Суд взял под стражу Богатыреву с альтернативой залога в 6 млн грн

16:59 28.08.2019
Минздрав инициирует отсрочку введения системы 2Д-кодирования упаковок лекарств на год

Минздрав инициирует отсрочку введения системы 2Д-кодирования упаковок лекарств на год

16:49 28.08.2019
Председатель НСЗУ отказался возглавить Минздрав

Председатель НСЗУ отказался возглавить Минздрав

14:24 28.08.2019
Петиция на сайте президента Украины о сохранении Уляны Супрун главой Минздрава набрала более 25 тыс. голосов

Петиция на сайте президента Украины о сохранении Уляны Супрун главой Минздрава набрала более 25 тыс. голосов

18:07 27.08.2019
Концепция профлицензирования врачей будет предусматривать обязательную переаттестацию

Концепция профлицензирования врачей будет предусматривать обязательную переаттестацию

16:35 27.08.2019
Минздрав и BRDO представят новому правительству концепцию профлицензирования врачей и отчет о публичных консультациях о ее внедрении

Минздрав и BRDO представят новому правительству концепцию профлицензирования врачей и отчет о публичных консультациях о ее внедрении

16:10 23.08.2019
Глава НСЗУ - среди наиболее вероятных претендентов на должность министра здравоохранения

Глава НСЗУ - среди наиболее вероятных претендентов на должность министра здравоохранения

15:07 21.08.2019
Минздрав опасается, что 4 крупнейшие национальные больницы могут остаться без финансирования

Минздрав опасается, что 4 крупнейшие национальные больницы могут остаться без финансирования

17:02 20.08.2019
Минздрав намерен внедрить концепцию профессионального лицензирования врачей

Минздрав намерен внедрить концепцию профессионального лицензирования врачей

13:01 20.08.2019
Минздрав намерен внедрить новую модель интернатуры

Минздрав намерен внедрить новую модель интернатуры

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Председатель НСЗУ отказался возглавить Минздрав

Петиция на сайте президента Украины о сохранении Уляны Супрун главой Минздрава набрала более 25 тыс. голосов

В Киеве не будет запрета невакцинированным детям посещать школы – КГГА

Корью в Украине заболели более 57 тыс. человек с начала года - ЦОЗ

Суд требует в ГМС документы, подтверждающие прекращение Супрун гражданства США

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд приобщил "Фармак" в качестве соответчика к делу о споре за ТМ "Корвалол Corvalolum"

В Киеве не будет запрета невакцинированным детям посещать школы – КГГА

Двое из трех кандидатов на должность ректора НМУ призвали голосовать за действующего и.о. ректора Кучина

Johnson & Johnson оштрафована на $572 млн в рамках "опиоидного дела"

Правительство Украины утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития медобразования

Кабмин расширил полномочия НСЗУ

Вопрос о вхождении 4 национальных медучреждений в медреформу будет решать новое правительство

Взаимное признание ЕС и США проверок фармпроизводств может упростить выход на эти рынки локальных украинских фармзаводов – мнение

Взаимное признание ЕС и США проверок фармпроизводств может упростить выход на эти рынки локальных украинских фармзаводов – мнение

Глава НСЗУ: "Если человек попал в больницу, любой случай лечения, который учитывается НСЗУ, будет оплачен"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА