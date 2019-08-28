Медицина

16:59 28.08.2019

Минздрав инициирует отсрочку введения системы 2Д-кодирования упаковок лекарств на год

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Минздрав инициирует отсрочку введения системы 2Д-кодирования упаковок лекарств на год

 Министерство здравоохранения инициирует отсрочку до 1 ноября 2020 года введения пилотного проекта по 2Д-кодироованию упаковок лекарственных средств, сообщила и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун на пресс-конференции в среду.

"В связи с необходимостью гармонизации 2Д-кодирования с требованиями ЕС мы будем инициировать изменения в постановление правительства, которым с 1 сентября 2019 года должен был запущен пилотный проект. Производители и госорганы оказались не готовы к этому", - сказала она.

По словам Супрун, перенос сроков поддержали ведущие профильные ассоциации, в частности, из-за того, что МЭРТ не разработал процедуры для введения этой системы.

В свою очередь, гендиректор фармацевтического директората Минздрава Александр Комарида сообщил о разработке соответствующих изменений в соответствующее постановление правительства и к концу недели они будут представлены на общественное обсуждение.

По словам главы Ассоциации производителей инновационных лекарств (АПРаД) Виталия Гордиенко, изменения затронут, в частности, вопросы содержания информации, которая будет кодироваться.

При этом он отметил, что в настоящее время производственные площадки иностранных производителей имеют оборудование для нанесения кодирования, однако оно не наносится на упаковки лекарств, производимых для Украины, так как производителям неизвестно, какая именно информация должна включаться в код.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины одобрил пилотный проект по введению системы 2Д-кодированиялекарственных средств и проведению мониторинга их оборота.

Пилотный проект будет реализован с 1 сентября-2019 до 31 декабря-2020.

Министерство здравоохранения до 10 сентября 2019 года должен сформировать перечень участников пилотного проекта, а до 1 октября-2019 - перечень лекарственных средств, которые будут маркироваться контрольными (идентификационными) знаками.

МЭРТ, в свою очередь, до 1 декабря 2019 года должен обеспечить создание и функционирование единой государственной системы проведения мониторинга оборота лексредств.

Теги: #лекарства #супрун #кодирование #минздрав
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