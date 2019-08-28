Медицина

16:49 28.08.2019

Председатель НСЗУ отказался возглавить Минздрав

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Председатель НСЗУ отказался возглавить Минздрав

Председатель Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко отказался возглавить Министерство здравоохранения, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

Согласно сообщению, Петренко отказался от должности из-за несогласованности кандидатур заместителей.

По данным издания, среди претендентов на должность министра здравоохранения остаются экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов, совладелец фармкомпании "ИнтерХим" Александр Чумак, а также Ольга Голубовская, работавшая внештатным главным специалистом Минздрава, возглавляемого Раисой Богатыревой.

Теги: #нсзу #петренко #кадры #минздрав
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