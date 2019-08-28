В Киеве не будет запрета невакцинированным детям посещать школы – КГГА

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский заявляет, что в Киеве не будет запрета невакцинированным детям посещать учреждения образования.

"2 сентября начнется новый учебный год, и запрета невакцинированным детям посещать учреждения образования не будет... Запретить детям посещать учреждения образования мы не можем", - сказал он на пресс-брифинге о подготовке столичных образовательных учреждений к новому учебному году в среду.

Чиновник отметил, что в случае низкого уровня вакцинации и ухудшения статистических данных о наличии заболеваний, власти Киева будут вынуждены ограничивать невакцинированных детей в учреждения образования и обеспечивать их правом на дистанционное образование.

В то же время он подчеркнул, что власти города совместно с медиками должны работать над тем, чтобы вакцинация детей проходила на должном уровне.

В связи с чем, профильная комиссия КГГА вынесла решение поручить департаментам образования и медицины отработать коммуникационную форму информирования киевлян о необходимости вакцинации.

Среди прочего Мондриевский отметил, что учреждения образования не имеют права и возможности проверять достоверность справок о вакцинации детей, которые предоставляют родители.