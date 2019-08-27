Медицина

18:07 27.08.2019

Концепция профлицензирования врачей будет предусматривать обязательную переаттестацию

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Концепция профлицензирования врачей будет предусматривать обязательную переаттестацию

Экспертно-аналитический центр "Офис эффективного регулирования" (BRDO) начал разрабатывать законопроект по результатам публичных консультаций о внедрении профессионального лицензирования врачей.

Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения, главными вопросами публичных консультаций были создание и работа Лицензионного совета (органа, ответственного за выдачу и прекращения/лишения профессиональных лицензий врачей), критерии продолжение и лишения лицензии, а также работа уже практикующих врачей в переходный период.

По результатам публичных консультаций, законопроект будет предусматривать пять лет переходного периода, в течение которого практикующие врачи должны будут сдать экзамен. Кроме того, условием автоматического продления лицензии врача должно быть требование о непрерывном профессиональном развитии (НПР), в том числе набор 50 баллов НПР в год, а также отсутствие оснований рассматривать вопрос о приостановлении или лишении лицензии.

Основанием для остановки лицензии с возможностью дальнейшего продления должно быть недостаточное количество баллов НПР за отчетный период, решение клинико-экспертной комиссии (КЭК) или суда, доказанное нарушение протоколов лечения или ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Лишить врача лицензии сможет только Лицензионный совет или суд. При этом обязательными требованиями для члена Лицензионного совета будет опыт врачебной практики, отсутствие записи о доказанном в суде уголовном или коррупционном правонарушение, наличие высшего медицинского образования и гражданство Украины.

Публичные консультации в Киеве, Львове, Ужгороде, Виннице, Харькове, Сумах, Днепре, Черкассах, Одессе, Ривном, Чернигове и Краматорске проводило Министерство здравоохранения совместно с Офисом эффективного регулирования при содействии NDI Ukraine, института экономико-социальных исследований "Республика", а также при поддержке правительства Великобритании и Фонда эффективного управления (GGF).

Теги: #медреформа #аттестация #brdo #минздрав #врачи
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