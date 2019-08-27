Минздрав и BRDO представят новому правительству концепцию профлицензирования врачей и отчет о публичных консультациях о ее внедрении

Министерство здравоохранения Украины и экспертно-аналитический центр "Офис эффективного регулирования" (BRDO) представят новому составу Кабинета министров концепцию профессионального лицензирования врачей, а также отчет о публичных консультациях по ее внедрении, которые были проведены во всех регионах Украины.

Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский.

"Все стейкхолдеры были привлечены к обсуждению. До сих пор в Украине существовал абсолютно формальный подход к аттестации, который не устраивал ни врачей, ни пациентов. существовала сложная бюрократическая система. Было немало сообщений о коррупции в этой системе. Мы хотим ее изменить ", - сказал он.

Линчевский, подчеркнул, что профлицензирование врачей является очень масштабным изменением, которое "невозможно реализовать постановлением правительства или приказом Минздрава".

В свою очередь, и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун отметила, что введение профлицензирвония врачей является третьей неотъемлемой частью реформирования системы здравоохранения наряду с изменениями финансирования первичной медпомощи, а также изменений в амбулаторной и стационарной медпомощи, которые должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

Глава правления BRDO Алексей Дорогань сообщил, что концепция профлицензирования и заключения по итогам публичных консультаций по внедрению профлицензирования будут презентованы новому правительству в ближайшее время.

"На основе разработанной концепции будет разработан законопроект, который будет принят Верховной Радой", - сказал он.

Дорогань прогнозирует, что этот законопроект может быть принят уже до конца текущего года.

В то же время, пока неизвестно, будет ли законопроект внесен в парламент правительством или депутатами.

По словам Дороганя, в ходе публичных консультаций, в которых приняли участие около 1000 врачей, средний стаж работы которых составил 17 лет, все участники консультаций поддержали идею введения такого лицензирования.

Больше всего участников консультаций волновали вопросы полномочий и порядка формирования лицензионного совета, основания для лишения врача лицензии, условия автоматического продления лицензии.

Как сообщалось, новоизбранный депутат от партии "Слуга народа", директор клиники "Борис" Михаил Радуцкий заявил, что персональные лицензии врачей являются важным элементом трансформаций системы здравоохранения, а каждый врач должен иметь персональную лицензию.

Личевский, в свою очередь, заявил, что профлицензирование врачей предусмотрено одобренной правительством концепцией непрерывного профессионального развития (НПР) как обязательный элемент дальнейшей работы врача.