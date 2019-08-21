Медицина

14:14 21.08.2019

Вопрос о вхождении 4 национальных медучреждений в медреформу будет решать новое правительство

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Вопрос о вхождении 4 национальных медучреждений в медреформу будет решать новое правительство

Рассмотрение вопроса о вхождении Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии, Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Минздрава Украины, Национального института рака и Института сердца Минздрава в медреформу и в единое медицинское пространство (ЕМП) будет передано новому правительству в качестве рекомендации.

Как сообщил премьер-министр Владимира Гройсмана на заседании правительства в среду, этот вопрос не вошел в повестку дня "из-за неправильной юридической формы".

"Секретариат Кабмина, Минюст говорят, что премьер-министр в такой форме подписать это решение не может, поэтому оно и не попало в повестку дня (заседания в среду – ИФ). Такое решение нужно утвердить протокольным решением правительства и передать новому правительству как рекомендованное. Этого будет достаточно для урегулирования вопроса в сентябре 2019 года. Автономизация должна состояться с 1 января 2020 года", - сказал он.

По словам и. о. министра здравоохранения Украины Уляны Супрун, с 1 января 2020 года стартует новая модель финансирования, а автономизация указанных выше медучреждений должна состояться раньше.

"Мы требуем, чтобы региональные учреждения автономизировались и они это делают. Большинство уже сделало. И я думаю, что мы как владельцы госучреждений должны предоставить им разрешение автономизироваться так же, как и другие медицинские учреждения. Если они не начнут автономизироваться сейчас, пройдут два-три месяца и у них не будет возможности подписать договор с НСЗУ, у них не будет финансирования. Это - выполнение закона, проголосованного парламентом еще в 2017 году",- подчеркнула она.

Кроме того, Супрун отметила, что ранее все замечания от Министерства финансов и Министерства юстиции были обсуждены, они сняты.

Теги: #гройсман #медреформа
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