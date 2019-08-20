Минздрав намерен внедрить новую модель интернатуры

Министерство здравоохранения Украины намерено с 2020 года изменить подход к подготовке врачей и внедрить новую модель интернатуры.

Соответствующий проект приказа "Об утверждении Положения об интернатуре" обнародован на сайте Минздрава для общественного обсуждения.

В настоящее время студенты-медики проходят интернатуру в течение одного-трех лет в зависимости от специальности. Проект приказа предлагает увеличить продолжительность интернатуры до трех лет для всех специальностей, кроме общей стоматологии (один год).

Кроме того, планируется, что после интернатуры врачи будут проходить резидентуру, которая продлится в соответствии со сложностью специализации. В будущем украинский студент-медик будет иметь столько же лет подготовки, как и его коллеги за рубежом.

Новая модель также предусматривает сокращение количества специальностей, по которым будет осуществляться набор в интернатуру, - с 34 до 13 (акушерство и гинекология, анестезиология и интенсивная терапия, внутренние болезни, общая практика семейная медицина, общая стоматология, медицина неотложных состояний, педиатрия, психиатрия, отоларингология, офтальмология, радиологическая онкология и ядерная медицина, радиология, хирургия).

Кроме того, предлагается ввести распределение по электронному реестру по результатам Единого государственного квалификационного экзамена. Для студентов, которые сдают только лицензионный экзамен "Крок 2", рейтинговым показателем будет результат сдачи этого экзамена. При єтом форма обучения студентов не будет влиять на распределение.

Проходить интернатуру выпускник сможет только в тех учреждениях здравоохранения, которые будут отвечать утвержденным Минздравом требованиям к базам стажировки - иметь мощную материально-техническую базу и достаточный пациентопоток,.

После прохождения интернатуры студентам должны будут пройти тестирование в форме лицензионного интегрированного экзамена "Крок-3" по соответствующей специальности, допуском к которому будет объективный структурированный клинический экзамен (ОСКИ).

Постепенное преобразование системы обучения интернов приблизит уровень образования к европейским стандартам и позволит готовить конкурентных специалистов, сообщает Минздрав.