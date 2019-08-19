Назначены заместители руководителя Национальной службы здоровья

Заместителями руководителя Национальной службы здоровья по итогам конкурса, состоявшегося 25 июня 2019 года, назначены Наталья Рябцева и Оксан Мовчан, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украину.

Это закреплено соответствующим распоряжением Кабинета министров, которое утверждено на заседании 14 августа.

Наталья Рябцева - член Рабочей группы по реформе финансирования здравоохранения при Минздраве, а также с августа-2017 - советник и.о. министра здравоохранения Украины на общественных началах. Она имеет 15 лет опыта в сфере здравоохранения, ранее занималась управлением комплексными международными проектами в сферах материнства и детства, финансированием здравоохранения и развития способностей персонала и учреждений. Более 10 лет сотрудничала со Швейцарским институтом здравоохранения и тропической медицины, а также с 2016 года была консультантом Всемирного банка и проектов АМР США.

Оксана Мовчан с мая 2018 года является советником руководителя Национальной службы здоровья Украины по стратегии и развития организации. Она имеет финансовое образование и 11 лет работала в финансовом секторе. Мовчан - соучредитель и первый руководитель неправительственной организации Go Global, основанной с целью продвижения изучения иностранных языков в Украине.