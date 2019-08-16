Глава НСЗУ надеется на возращение в закон о медреформе положения о сооплате

Глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко надеется, что в действующий закон о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, в соответствии с которым осуществляется реформирование финансирование системы здравоохранения, будет возращено понятие сооплаты.

"Я очень этого (чтобы сооплата была введена - ИФ) хочу. Несколько исследований, которые проводились в Украине, показывают, что около 70% людей готовы к сооплате, если она будет предсказуема и понятна. Поэтому понятно, что надо вносить изменения в законодательство. Мы как орган, реализующий политику, можем выходить с законодательными предложениями и инициативами и сейчас активно работаем над этим вместе с Минздравом", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он также сообщил, что есть проекты законов, которые совершенствуют сферу государственных финансовых гарантий, в том числе путем возвращения в закон сооплаты.

Кроме того, Петренко считает, что введение сооплаты будет стимулировать развитие медицинского страхования.

"Если будет сооплата и ее процент будет официально установлен, то будет четкий предмет для расчета тарифов, чтобы рассчитать процент на сооплату. Пациент будет знать, что есть гарантированные государством услуги в Программе медицинских гарантий, а есть услуги, которые попадают в долю сооплаты. Поэтому он может застраховаться, и страховая компания оплатит именно эту долю в случае наступления страхового случая", - сказал он.

При этом глава НСЗУ подчеркнул, что "наличие официальной сооплаты может стимулировать существенное развитие рынка добровольного медицинского страхования (ДМС)", - сказал он.

Как сообщалось, в ходе подготовки закона о медреформе (законопроект №6327) осенью 2017 года все представленные в парламенте политические силы поддержали изъятие из него нормы о сооплате за медицинские услуги.

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