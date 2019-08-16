Медицина

15:00 16.08.2019

Больницы будут переходить на финансирование за пролеченный случай постепенно – глава НСЗУ

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Больницы будут переходить на финансирование за пролеченный случай постепенно – глава НСЗУ

Медицинские учреждения будут переходить на финансирование за пролеченный случай поэтапно, сохраняя часть оплаты в рамках исторического бюджета, сообщил глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко.

"Пропорция оплаты 60% согласно "исторического" бюджета, а 40% - за пролеченный случай сохранится во всех медучреждениях (стационарах - ИФ), которые будут входить войдут в реформу. Первый год эта пропорция сохранится во всех больницах, чтобы не допустить просадок финансирования для тех медучреждений, которые не будут эффективными, дать им время для адаптации. Потом эта пропорция будет постепенно меняться: 50х50, а затем 40х60", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Петренко отметил, что такой подход применяется "чтобы компенсировать риски переходного периода".

"Через три года, скорее всего, мы выйдем на то, что вся оплата будет происходить методом оплаты за пролеченный случай. Хотя останутся определенные больницы, определенные виды помощи, которые будут финансироваться и дальше глобальным бюджетом или смешанным методом", - сказал он.

Как сообщалось, за четыре месяца "пилота" в Полтавской области НСЗУ оплатила медучреждениям 422 млн грн, из них 286 млн грн. - в виде глобального бюджета и 135 млн грн. в качестве оплаты за случай лечения.


Полный текст интервью читайте на главной странице агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #нсзу #петренко #медреформа
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