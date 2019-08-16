Медицина

11:53 16.08.2019

Минздрав увеличил количество бесплатных лекарств по программе реимбурсации

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Минздрав увеличил количество бесплатных лекарств по программе реимбурсации

 Министерство здравоохранения Украины приказом от 15 августа 2019 года завершило формирование Реестра лекарственных средств, подлежащих реимбурсации по правительственной программе "Доступные лекарства", сообщается на сайте Национальной службы здоровья.

Согласно сообщению, в новой редакции Реестра количество лекарств для бесплатной выдачи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой увеличилась на 14 позиций.

Формированием реестра занималась НСЗУ.

Новая редакция реестра содержит 254 лекарственных средств, подлежащих реимбурсации. Из них по нозологиям: 195 - для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 45 - диабета II типа, 14 - бронхиальной астмы.

В новом Реестре количество бесплатных лекарств для пациентов возросло на 14 позиций - с 64 до 78. В Реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, входят не только лекарства отечественных фармпроизводителей, но и производителей стран ЕС, а также Израиля.

Как сообщалось, НСЗУ реализует правительственную программу реимбурсации с 1 апреля 2019 года.

По состоянию на 15 августа с 5,2 млн выписанных электронных рецептов погашены 4,2 млн. Более 1,1 млн пациентов получили необходимые лекарства бесплатно или с небольшой доплатой.

Теги: #лекарства #реимбурсация #минздрав
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