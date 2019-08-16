Медицина

09:53 16.08.2019

Производитель препаратов крови Biopharma в конце сентября официально откроет завод-фракцинатор в Киевской области

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Производитель препаратов крови Biopharma в конце сентября официально откроет завод-фракцинатор в Киевской области

Производитель препаратов крови Biopharma в конце сентября официально откроет завод-фракцинатор в городе Белая Церковь (Киевская обл.)

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, строительство и пуско-наладочные работы продолжались около четырех лет. Всего компания инвестировала в строительство завода более $ 75 млн.

На заводе установлено оборудование мировых производителей отрасли: Stilmas, Olsa, GEA Westfalia, General Electric healthcare, Pall, Steriline.

"Это единственный подобный завод в Восточной Европе. Наши конкуренты находятся в Австрии, ЮАР и Китае. Ни одна из соседних стран не имеет такого производства", - уточнили в компании.

К официальному открытию производства Biopharma проведет международную конференцию "Актуальные вопросы промышленного производства препаратов крови" с участием представителей научных, медицинских и регуляторных структур в области трансфузиологии из более 20 стран мира.

Как сообщалось, завод будет иметь три линии по выпуску альбумина, иммуноглобулина и фактора VIII. Мощность переработки составляет от 250 тыс. до 1 млн л плазмы в год. Biopharma планировала ввести завод в эксплуатацию в конце 2018 году.

Иммунобиологическая фармацевтическая компания Biopharma входит в десятку крупнейших украинских производителей лекарственных препаратов. Выпускает более 20 иммунобиологических препаратов из плазмы донорской крови, препараты, полученные по технологии рекомбинантных ДНК и пробиотики.

В 2015 году компания инвестировала $3,5 млн в реконструкцию Сумского областного центра крови, который в настоящее время обеспечивает заготовку 98,2% донорской крови и ее компонентов в регионе.

В группу компаний Biopharma входят ООО "Биофармаинвест", ООО "Биофарма плазма инвест", ООО "Биофармаплазма", ООО "ФЗ "Биофарма".

Теги: #киевская_область #кровь #biopharma #завод
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