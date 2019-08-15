Медицина

19:04 15.08.2019

Врачи и клиники на местах не готовы к внедрению системы трансплантации – мнение

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Врачи и клиники на местах не готовы к внедрению системы трансплантации – мнение

Врачи и клиники, в том числе и районные многопрофильные, на местах не готовы к внедрению системы трупной трансплантации, считает глава общественной организации "Национальное движение "За трансплантацию" Юрий Андреев.

"Во многих больницах, которые могли бы изымать органы для трансплантации, отсутствует оборудование для констатации смерти мозга, отсутствует координация этих клиник, которые могут осуществлять пересадку органов. Минздрав недавно провел обучение 40 трансплант-координаторов, но трансплант-координаторы не могут работать, так как не создана система", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Андреев сообщил, что возглавляемая им общественная организация провела опрос около 200 клиник, в которых, согласно действующему постановлению Кабинета министров №695 от 24 апреля 2000 года имеют право изымать органы для проведения трупной трансплантации.

По словам Андреева, в значительной части этих клиник отсутствует оборудование для констатации смерти мозга.

"В некоторых клиниках даже главнее врачи думают, что констатацию смерти мозга нужно проводить в морге и что делать это должны патологоанатомы. Но даже там, где такое оборудование есть, изъятие органов не проводится, врачи не выполняют забор органов, в том числе и потому, что нет коммуникации этих больниц с теми клиниками, которые имеют право проводить операции по трансплантации", - сказал он.

Андреев считает, что запуска трупной трансплантации органов в Украине необходимо разработать госпрограмму, в рамках которой закупить за средства госбюджета оборудование для констатации смерти мозга, а также другое необходимое оборудование.

"Нужно провести централизованную закупку, пусть даже через те же международные организации, чтобы клиники для запуска программы трансплантации имели оборудование для констатации смерти мозга, а не закупали самостоятельно обычную медицинскую мебель", - сказал он.

Андреев также выразил надежду на скорую презентацию Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ), о тестовом запуске которой в апреле текущего года сообщил Минздрав.

Как сообщалось, система ЕГИСТ включает стационарную и мобильную версии, насчитывает восемь реестров. Девятый реестр – доноров стволовых клеток – будет присоединен к системе позже. ЕГИСТ также охватывает все ключевые логистические процессы ежедневной работы реестров - управление данными о донорах и пациентах, запросами, записями о проведенных трансплантациях и т.д.

Доступ к программе будут иметь трансплант-координаторы и семейные врачи. Реестры системы будут взаимодействовать через алгоритмы автоматического поиска и соответствия пары "донор-реципиент". При этом в систему заложена большая база различных медицинских справочников, что позволит избрать параметры донора и реципиента полуавтоматически и, соответственно, минимизировать количество ошибок в личных карточках доноров.

Электронные формы согласия на донорство содержат базовую информацию (ФИО, пол, паспортные данные, идентификационный код и волеизъявление относительно потенциального донорства и список органов), что позволит пациентам самостоятельно заполнять форму в онлайн-режиме. Формы согласия на семейное или перекрестное донорство более детализированы. В случае нового решения относительно потенциального донорства, предыдущее заявление в системе будет автоматически аннулировано.

ЕГИСТ - это единое информационное пространство для налаживания новой системы трансплантации. К разработке программного обеспечения информационной системы были привлечены международные эксперты, в частности разработчики из США.

Теги: #готовность #трансплантация
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