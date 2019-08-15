Медицина

17:18 15.08.2019

Кабмин может рассмотреть вопрос вхождения четырех национальных медучреждений в медреформу на следующем заседании – Супрун

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Кабмин может рассмотреть вопрос вхождения четырех национальных медучреждений в медреформу на следующем заседании – Супрун

Кабинет министров может рассмотреть вопрос вхождения четырех национальных медучреждений в медреформу и в единое медицинское пространство (ЕМП) на следующем заседании.

Как написала на своей странице в соцсети Facebook и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, речь идет о Научно-практическом медицинском центре детской кардиологии и кардиохирургии, Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" Минздрава Украины, Национальном институте рака и Институте сердца Минздрава.

Вместе с тем, она сообщила, что на заседании правительства, состоявшемся 14 августа, вопрос автономизации этих клиник не был включен в повестку дня заседания.

"Мы подготовили важное постановление для автономизации этих заведений. Но на заседании правительства ее даже не включили в повестку дня", - написала она.

Супрун напомнила, что автономизация этих клиник должна позволить им в 2020 году заключить договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и присоединиться к трансформации системы здравоохранения, став частью единого медицинского пространства, доступного каждому пациенту.

"Сопротивление этому конкретному постановлению возглавил бывший руководитель Института Сердца - Борис Тодуров. Он уже пятый месяц не подписывает предложенный ему контракт, содержащий существенные требования по прозрачности и отчетности его деятельности как главы учреждения Минздрава Украины. В результате его активной деятельности постановление под разными предлогами пытаются заблокировать и еще раз перенесли рассмотрение на правительстве", - написала Супрун.

Вместе с тем, она выразила уверенность, что, благодаря поддержке премьер-министра Владимира Гройсмана, этот вопрос будет рассмотрен на следующем заседании правительства.

"Национальные учреждения будут автономизированы. Начнется подготовка к заключению договоров с НСЗУ. Эпоха вечных главных врачей подходит к концу", - написала Супрун.

Как сообщалось, Минздрав ожидает, что в реформу войдут и станут частью ЕМП медицинские учреждения Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ), а также ведомственные медучреждения, в том числе медучреждения Минобороны и Нацгрвардии.

Теги: #супрун #медреформа #минздрав #кабмин
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