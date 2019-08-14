Клиника "Охматдет" возобновила трансплантацию костного мозга

Национальная детская специализированная больница (НДСБ) "Охматдет" возобновила трансплантацию костного мозга.

Как сообщается на сайте клиники, в обновленном отделении трансплантации костного мозга уже проведено 12 пересадок, еще восемь детей готовят к операции.

Как сообщалось, в конце августа 2018 года руководство НДСБ "Охматдет" уволило заведующую реорганизованного Центра детской онкогематологии и трансплантации костного мозга (ТКМ) Светлану Донскую, а также заведующего отделением Центра ТКМ Олега Рыжака.

По информации Минздрава, Рыжак был уволен по итогам проведения служебной проверки на предмет рациональности заказа лекарственных средств, а также их использования некоторыми отделениями медучреждения. В результате проверки было выявлено неправильное формирование потребности в препаратах, необходимых для лечения, неверное информирование родителей пациентов о наличии на складах медучреждения лекарств, несоответствие назначений врача фактически назначенным препаратам, а также многочисленные жалобы относительно злоупотреблений некоторыми врачами служебным положением.

Донская была уволена после того, как отказалась от предложенной ей в связи с реорганизацией центра должности врача-гематолога педиатрического отделения консультативно-диагностической поликлиники "Охматдета".

Кроме того, о своем желании уволиться тогда заявили несколько врачей-гематологов отделения ТКМ, врач-трансфузиолог и несколько работников уникальной лаборатории больницы. Минздрав расценивает данную ситуацию как "саботаж работы отделений с целью сохранения любой ценой коррупционных схем и административного воздействия для собственной выгоды нескольких человек".

Ранее, 20 августа, вступил в силу приказ о реорганизации НДСБ "Охматдет", утвержденный Минздравом с целью улучшения доступа и качества предоставления медицинских услуг, а также предотвращения случаев хищения медикаментов персоналом и избыточного заказа дорогостоящих препаратов.

До реорганизации Центр детской онкогематологии и ТКМ, созданный в 2002 году, объединял четыре отделения (поддерживающей химиотерапии со стационаром дневного пребывания, интенсивной химиотерапии, отделение химиотерапии онкогематологических заболеваний, также отделение ТКМ) и включал в себя референтную лабораторию. Центр являлся одним из трех украинских медицинских учреждений, осуществляющих трансплантацию костного мозга.

В 2017 году между Центром онкогематологии и трансплантации костного мозга и Минздравом возник конфликт из-за лексредств, закупаемых для "Охматдета" за средства госбюджета через международные организации. В частности, речь шла о закупке лекарств с небольшим сроком годности и длительных сроках поставки препаратов.