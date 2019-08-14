Медицина

13:48 14.08.2019

Невакцинированные дети не будут допущены в школы и сады

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Невакцинированные дети не будут допущены в школы и сады

Невакцинированные дети, кроме тех, которые имеют противопоказания к вакцинации, не смогут посещать школу и детские сады с другими учениками, сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун на пресс-конференции в Киеве в среду.

По ее словам, требование об обязательной вакцинации закреплено законом и подтверждено решением Верховного суда.

"В условиях коллектива невакцинированные дети могут распространять инфекцию другим. Статья 15 закона "О защите населения от инфекционных болезней" предусматривает, что детям, которые не получили прививок по Национальному календарю, посещать учебные заведения не разрешается. Когда индивидуальный интерес противопоставляется общественному интересу, то преимущественным будет последний", - сказала она.

Министр образования и науки Лилия Гриневич отметила, что государство в любом случае предоставит ребенку доступ к образованию.

"Если родители отказываются от вакцинации, они имеют право выбрать альтернативную форму обучения, например, индивидуальную или дистанционную",- сказала она.

Если у ребенка есть противопоказания к вакцинации, ему предоставляется соответствующая справка, а решение о допуске такого ребенка в учреждения образования принимает комиссия врачей соответствующего медучреждения.

Дети до 6 лет по календарю прививок должны быть вакцинированы от гепатита В, КПК (кори, паротита, краснухи), дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и Хиб-инфекции.

Теги: #супруненко #садик #школа #вакцинация #медреформа #дети
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