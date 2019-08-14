Медицина

10:56 14.08.2019

Медучреждения вторички Полтавской области в рамках пилота получили от НСЗУ более 422 млн грн

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Медучреждения вторички Полтавской области в рамках пилота получили от НСЗУ более 422 млн грн

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) в рамках пилотного проекта по трансформации стационарной медицинской помощи в Полтавской области за четыре месяца выплатила 56 медучреждениям, подписавшим договора на участие в проекте, 422,7 млн грн, сообщается на сайте службы.

Согласно сообщению, лидерами по выплатам от НСЗУ являются Полтавская областная клиническая больница им.Склифосовского (56,8 млн грн), Детская городская клиническая больница (17,1 млн грн), Лубенская больница интенсивного лечения (16,9 млн грн), Миргородская центральная районная больница (15,7 млн грн) и Полтавская центральная районная клиническая больница (13,7 млн грн).

Участники пилота ежемесячно отчитываются в НСЗУ о количестве и структуре случаев госпитализации. На основе этих данных НСЗУ оплачивает конкретную выполненную работу каждому заведению. Количество зафиксированных случаев госпитализации за четыре месяца – 88,091 тыс.

Среди причин госпитализации больше всего болезней системы кровообращения - 16%, органов дыхания - 9%, нервной системы - 6%, болезни уха, горла, носа и верхних дыхательных путей - 6%, травмы и их осложнения - 5%.

Пилотный проект начался 1 апреля 2019 года и продлится до конца года.

Теги: #нсзу #полтавская_область #медреформа #медучреждения
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