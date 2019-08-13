Медицина

16:16 13.08.2019

В Киеве наблюдается высокая заболеваемость корью из-за низкого уровня вакцинации

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В Киеве наблюдается высокая заболеваемость корью из-за низкого уровня вакцинации

В Киеве наблюдается самая масштабная вспышка кори за все годы независимости Украины, и только активная вакцинация может обезопасить столицу, утверждает директор департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентина Гинзбург.

Как сообщает пресс-служба КГГА во вторник, за 6 месяцев 2019 года в Киеве корью заболело более 5 тыс. человек, из которых почти 3 тыс. – взрослые, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

"Это реальная угроза, противостоять которой можно только с позиций ответственного отношения к иммунопрофилактике. Сегодня уже ничего, кроме прививок, не обезопасит Киев от вспышек и эпидемий вакциноуправляемых инфекционных болезней", - отметила Гинзбург.

Директор департамента отметила, что такая ситуация, в Киеве и в Украине в целом, сложилась из-за потери коллективного иммунитета. Она сообщила, что плановые прививки в предыдущие годы не получила достаточно большое количество детей в возрасте до 5 лет и от 7 до 14 лет.

"Это дети, которые уже возвращаются после летнего отдыха из всех уголков страны, в сентябре пойдут в детские сады и школы, и мы будем иметь новую вспышку. И не только кори. Сейчас, к сожалению, уместно предвидеть и рост заболеваемости другими опасными для взрослых и детей болезни, например – дифтерией", - предупредила директор департамента.

Гинзбург заверила, что на сегодня в столице созданы все условия, чтобы бесплатно сделать прививку детям и взрослым. В коммунальных медицинских учреждениях в наличии более 57 тыс. доз вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита.

Теги: #киев #кгга #корь
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