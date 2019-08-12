Рабочая группа Минздрава рекомендует отчислить фотографировавших задания IFOM студентов

Рабочая группа Министерства здравоохранения Украины рекомендует отчислить студентов, которые были замечены в фотофиксации тестовых заданий международного экзамена по основам медицины (IFOM) и распространении их в публичном доступе.

Как сообщает Минздрав на своей странице в соцсети "Фейсбук", такое решение рабочая группа приняла на заседании в понедельник.

К отчислению также будут рекомендованы студенты, которые были замечены в нарушениях норм добропорядочности и правил проведения экзамена.

Вместе с рабочая группа Минздрава решила, что успешность сдачи IFOM не должна влиять на судьбу студента, и все студенты, которые сдавали экзамен без нарушений, будут переведены на четвертый курс.

"Все студенты, которые явились и сдавали тест 1-3 июля, должны быть переведены на 4-й курс и продолжить обучение", - сообщает Минздрав.

Кроме того, рабочая группа решила, что студенты, которые не явились на экзамен, будут считаться не сдавшими экзамен и им будет предоставлена возможность пересдать его в течение следующего учебного года.

Студенты, не явившиеся на экзамен по уважительным причинам, смогут в следующем году сдать международный экзамен по основам медицины впервые.

В рабочую группу Минздрава вошли представители университетов, студенты которых имели наибольшее количество правильных ответов - Тернопольского национального медицинского университета, Львовского национального медицинского университета, Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, а также Ужгородского национального университета.

В общем IFOM сдали 10 099 студентов , что составляет это более 77% третьекурсников.

Из 2783 студентов, которые не явились на экзамен, 45 предоставили доказательства уважительных причин.