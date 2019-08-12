Медицина

18:46 12.08.2019

Рабочая группа Минздрава рекомендует отчислить фотографировавших задания IFOM студентов

2 мин читать
Рабочая группа Минздрава рекомендует отчислить фотографировавших задания IFOM студентов

Рабочая группа Министерства здравоохранения Украины рекомендует отчислить студентов, которые были замечены в фотофиксации тестовых заданий международного экзамена по основам медицины (IFOM) и распространении их в публичном доступе.

Как сообщает Минздрав на своей странице в соцсети "Фейсбук", такое решение рабочая группа приняла на заседании в понедельник.

К отчислению также будут рекомендованы студенты, которые были замечены в нарушениях норм добропорядочности и правил проведения экзамена.

Вместе с рабочая группа Минздрава решила, что успешность сдачи IFOM не должна влиять на судьбу студента, и все студенты, которые сдавали экзамен без нарушений, будут переведены на четвертый курс.

"Все студенты, которые явились и сдавали тест 1-3 июля, должны быть переведены на 4-й курс и продолжить обучение", - сообщает Минздрав.

Кроме того, рабочая группа решила, что студенты, которые не явились на экзамен, будут считаться не сдавшими экзамен и им будет предоставлена возможность пересдать его в течение следующего учебного года.

Студенты, не явившиеся на экзамен по уважительным причинам, смогут в следующем году сдать международный экзамен по основам медицины впервые.

В рабочую группу Минздрава вошли представители университетов, студенты которых имели наибольшее количество правильных ответов - Тернопольского национального медицинского университета, Львовского национального медицинского университета, Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, а также Ужгородского национального университета.

В общем IFOM сдали 10 099 студентов , что составляет это более 77% третьекурсников.

Из 2783 студентов, которые не явились на экзамен, 45 предоставили доказательства уважительных причин.

Теги: #образование #минздрав #студенты #экзамены
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:45 09.08.2019
Минздрав назвал победителей конкурсов на ряд должностей экспертов в директораты министерства

Минздрав назвал победителей конкурсов на ряд должностей экспертов в директораты министерства

09:51 09.08.2019
В институт традиционной и нетрадиционной медицины в Днепре 32 студента-иностранца явились на экзамен с поддельными паспортами - Минздрав

В институт традиционной и нетрадиционной медицины в Днепре 32 студента-иностранца явились на экзамен с поддельными паспортами - Минздрав

07:54 09.08.2019
В Вашингтоне запущен проект сотрудничества между Украиной и США в области современной ядерной науки и инженерии

В Вашингтоне запущен проект сотрудничества между Украиной и США в области современной ядерной науки и инженерии

16:33 08.08.2019
Забойщик на отбойных молотках и бисквитчик в топ-10 самых оплачиваемых профессий для поступающих в учреждения профобразования

Забойщик на отбойных молотках и бисквитчик в топ-10 самых оплачиваемых профессий для поступающих в учреждения профобразования

17:23 07.08.2019
Первая партия препаратов для онкобольных за средства госбюджета 2019 г. поставлена в Украину

Первая партия препаратов для онкобольных за средства госбюджета 2019 г. поставлена в Украину

14:56 07.08.2019
Дома ребенка трансформируют в центры реабилитации и паллиативной помощи

Дома ребенка трансформируют в центры реабилитации и паллиативной помощи

17:06 06.08.2019
Средний показатель правильных ответов украинских студентов-медиков по результатам IFOM немногим превысил 30%

Средний показатель правильных ответов украинских студентов-медиков по результатам IFOM немногим превысил 30%

17:01 06.08.2019
В Украину поставили первую партию препаратов для онкобольных за средства госбюджета 2019 г.

В Украину поставили первую партию препаратов для онкобольных за средства госбюджета 2019 г.

17:32 05.08.2019
Минздрав не будет выдавать квоты на продажу этилового спирта производителям настоек – Супрун

Минздрав не будет выдавать квоты на продажу этилового спирта производителям настоек – Супрун

11:46 05.08.2019
В Украину поставят около 500 тыс. доз вакцин против гриппа – Минздрав

В Украину поставят около 500 тыс. доз вакцин против гриппа – Минздрав

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд требует в ГМС документы, подтверждающие прекращение Супрун гражданства США

В Одесской области в лагере отравились дети, госпитализированы 46 человек

ГБР проводит обыски в Минздраве и ГП "Госстройцентр МЗ" по делу о завладении выделенных на реконструкцию Института рака средствами

На Луганщине 27 человек, в их числе 22 ребенка, попали в инфекционные отделения после купания в озере

В Черновицкой области госпитализированы 30 воспитанников детского лагеря с симптомами отравления - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Запорожье выявили арбузы с превышением содержания нитратов почти в 4 раза

В институт традиционной и нетрадиционной медицины в Днепре 32 студента-иностранца явились на экзамен с поддельными паспортами - Минздрав

ВОЗ поставит в Украину 200 доз сыворотки от дифтерии в качестве гумпомощи

Положительный эффект от 2Д-кодирования превысит затраты на его внедрение

Депутаты Херсонского облсовета намерены автономизировать медучреждения региона

БФ "Таблеточки" приобрел для львовскую детской больницы рентген-оборудование стоимостью 2,1 млн грн

Интеграция клиники "Борис" в медсеть "Добробут" начнется с объединения служб "скорой помощи"

Суд требует в ГМС документы, подтверждающие прекращение Супрун гражданства США

Около 200 больных диабетом детей в Киеве нуждаются инсулиновых помпах – КГГА

Зеленский в Трускавце предложил отменить визы "медицинским туристам" из отдельных стран

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА