Медицина

13:45 09.08.2019

Минздрав назвал победителей конкурсов на ряд должностей экспертов в директораты министерства

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Минздрав назвал победителей конкурсов на ряд должностей экспертов в директораты министерства

Министерство здравоохранения Украины объявило победителей конкурсов на должности экспертов в четыре своих директората, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, в частности, в конкурсе на должности госэкспертов экспертных групп по вопросам стратегического планирования и стратегических коммуникаций директората стратегического планирования и евроинтеграции победители соответственно Лидия Домбровская и Алла Олейник.

В директорате медицинских услуг в конкурсе на должность госэксперта победила Лилия Белецкая (второе место – Марина Загородько). В конкурсе на первую вакантную должность госэксперта экспертной группы по вопросам развития медицинских услуг победила Инна Паламарчук (второе место – Елена Лебедь), на вторую и третью вакантную должность – Евгений Гончар (вторые места соответственно Инна Паламарчук и Елена Лебедь). Победителем на первую и вторую должности госэксперта по вопросам предоставления вторичной и третичной медицинской помощи этого директората стала Светлана Лупей-Ткач (второе место - Андрей Яременко), на третью - Каролина Ингинова.

На должности госэкспертов в этот директорат победителями стали Денис Соболь и Игорь Поворозник.

В директорате общественного здоровья на должность госэксперта победителем стала Яна Михнич (второе место – Екатерина Денисенко), которая также победила в конкурсе в фармацевтический директорат.

В конкурсе на должности государственных экспертов в этот директорат победили Людмила Амосенко (экспертная группа по вопросам развития службы крови и биобезопасности), Екатерина Денисенко (по вопросам развития программ контроля инфекционных заболеваний и иммунопрофилактики) и Ольга-Мария Бачинская (по вопросам защиты и сохранения здоровья и профилактики неинфекционных заболеваний).

В целом Минздрав получил 777 заявок от 281 человека, из которых к конкурсу допущено 705 заявок - 251 чел.

Теги: #конкурс #кадры #минздрав
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