Первая партия препаратов для онкобольных за средства госбюджета 2019 г. поставлена в Украину

Первые лекарства для онкобольных, закупленные через международную организацию Crown Agents за средства госбюджета 2019 года, уже поставили в Украину и вскоре распределят в регионы, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, уже поставлены такие препараты, как хлорамбуцил, кальция фолинат, интерферон альфа-2b. Препарат интерферон поставлен почти в полном объеме, что позволяет покрыть практически всю заявленную потребность.

Кроме этого, в ближайшее время в Украину прибудут еще семь наименований препаратов для лечения взрослых с онкозаболеваниями. Все они соответствуют международным стандартам качества.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в британском закупочном агентстве Crown Agents, которое закупает за средства госбюджета 2019 года лекарства для лечения взрослой онкологии, по этому направлению Минздрав утвердил 98 номенклатурных позиций.

Всего Crown Agents получило 33 тендерных предложения, из них 23 - от производителей, 10 – от дистрибьюторов, пять из которых – из Украины.

"Первые поставки на госпредприятие "Укрмедпостач" с учетом всех процедур осуществлены уже через три месяца с момента подписания соглашения между Минздравом и Сrown Аgents. Это наш второй контракт с Минздравом по этому направлению. В ходе закупок по взрослой и детской онкологии за средства бюджета-2015 Crown Agents удалось достичь снижения цены на онкопрепараты в среднем на 37,9% по сравнению с закупками 2014 года", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" глава представительства Crown Agents в Украине Татьяна Коротченко.

Как сообщалось, в госбюджете на 2019 год на закупки лекарств предусмотрено 6,6 млрд грн, из них на направление взрослой онкологии - более 1,3 млрд грн.