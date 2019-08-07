Медицина

14:56 07.08.2019

Дома ребенка трансформируют в центры реабилитации и паллиативной помощи

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Дома ребенка трансформируют в центры реабилитации и паллиативной помощи

Дома ребенка по всей стране будут трансформированы в центры реабилитации и паллиативной помощи детям, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Соответствующее Положение Кабинета министров вступило в силу в начале августа текущего года.

Согласно сообщению, в настоящее время в Украине не хватает заведений, где ребенку могут предоставить качественную реабилитацию, а с момента направления в реабилитационный центр до начала лечения проходит около года, что сказывается на результативности. По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в паллиативной помощи в Украине нуждаются около 70 тыс. детей ежегодно.

В настоящее время в сфере управления Минздрава находится 38 учреждений институционального ухода и воспитания детей до трех лет, которые и будут трансформированы в центры реабилитации и паллиативной помощи.

В таких центрах дети смогут проходить физическую, медицинскую, социальную, психологическую реабилитацию и коррекцию, получать паллиативную помощь. Помощь будет оказываться как стационарно, так и амбулаторно. Оплачивать реабилитационные услуги будет Национальная служба здоровья Украины.

Теги: #дети #реабилитация #минздрав
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