Депутаты Херсонского облсовета намерены автономизировать медучреждения региона

Депутаты Херсонского областного совета приняли решение начать процесс преобразования медучреждений области в коммунальные некоммерческие предприятия.

Решение было принято на совместном заседании комиссии по вопросам здравоохранения и здорового образа жизни и комиссии по вопросам управления объектами коммунальной собственности во вторник 6 августа.

Согласно сообщению облсовета в Facebook, под автономизацию попадают 27 коммунальных учреждений Херсонской обл., в частности областная клиническая больница, детская областная больница, областной онкологический диспансер, областной кардиологический диспансер и др.

"Сейчас необходимо принять решение о начале процесса перехода коммунальных медицинских учреждений в коммунальные некоммерческие предприятия. А дальше мы будем отрабатывать отдельно каждый устав заведения и все другие юридические вопросы", - процитировала пресс-служба зампредседателя облсовета Оксану Рукавишникову.

Члены комиссии по вопросам здравоохранения согласились начать процедуру преобразования 25 медучреждений в коммунальные некоммерческие предприятия, тогда как члены комиссии по вопросам управления объектами коммунальной собственности поддержали преобразования только 24 учреждений здравоохранения.