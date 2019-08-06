Медицина

18:57 06.08.2019

БФ "Таблеточки" приобрел для львовскую детской больницы рентген-оборудование стоимостью 2,1 млн грн

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БФ "Таблеточки" приобрел для львовскую детской больницы рентген-оборудование стоимостью 2,1 млн грн

Благотворительный фонд "Таблеточки" приобрел для в Западноукраинского специализированного детского медицинского центра (Львов) рентген-дугу стоимостью 2,1 млн грн за собранные фондом средства.

Как сообщается в пресс-релизе фонда, хирурги клиники уже провели первые операции с помощью этого оборудования в первых числах августа. В частности, с помощью оборудования уже были проведены четыре операции по установлению катетеров онкобольным детям при длительных операциях, также было проведено обследование ребенка с разрывом пищевода.

Новая рентген-дуга была приобретена вместо старого аппарата 1976 года выпуска.

Новое оборудование позволит проводить хирургические вмешательства у детей с опухолями, которые иногда продолжаются до 11-12 часов и требуют немедленного рентген-контроля, следить за состоянием детей, которые не могут передвигаться, предупреждая пневмонии, которые являются достаточно распространенным видом осложнений у онкобольных, корректного устанавливать центральные венозные катетеры и порты для введения препаратов во время длительного лечения, а также устанавливать эндопротезы детям.

По словам исполнительного директора фонда Светланы Пугач, за последние два года это третья крупная покупка оборудования для украинских детских больниц, осуществленная фондом "Таблеточки".

"Наша цель - уменьшить нагрузку на центральные киевские больницы и предоставить детям возможность лечиться ближе к их месту жительства", - сказала Пугач.

В феврале 2019-го фонд также приобрел для больницы "Охматдет" микроскоп для отделения нейрохирургии стоимостью 5,5 млн грн, в 2018 году при поддержке фонда Западноукраинский медцентр получил гематологический анализатор для контроля безопасности химиотерапии стоимостью 3 млн грн.

БФ "Таблеточки" борется с детским раком в Украине с 2011 года. За это время фонд оказал помощь более 3500 детей на сумму 185,9 млн грн.

Фонд работает в четырех направлениях: помощь онкобольным детям, помощь детским больницам, образование для врачей и развитие благотворительного сектора, защита прав детей. Под регулярной опекой фонда находится 400 детей.

Западноукраинский медцентр – крупная детская больница западного региона Украины, которая ежегодно предоставляет высокоспециализированную помощь более 6 тыс. детей и подростков с острыми и хроническими заболеваниями.

Теги: #рентген #таблеточки
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