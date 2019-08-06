Средний показатель правильных ответов украинских студентов-медиков по результатам IFOM немногим превысил 30%

Средний процент правильных ответов украинских студентов-медиков по групповым результатам международного экзамена по основам медицины (IFOM), по оценкам Национального совета медицинских экзаменаторов (NMBE, США), составил 30,24%, сообщил замминистра здравоохранения Украины Александр Линчевский в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник.

По его словам, это значительно лучше, чем показатели мониторингового исследования, которое проходили студенты 4 курса в рамках международного исследования качества высшего образования в марте этого года, но в тоже время ниже показателей международной сравнительной группы.

Замминистра также отметил, что лучше всего сдали тест студенты Тернопольского национального медицинского университета, Национального медицинского университета имени Богомольца и Львовского национального медицинского университета имени Данила Галицкого.

Линчевский подчеркнул, что с внедрением такого экзамена закончится продажа дипломов.

"Этим испытанием мы фактически начали новую эру в медицинском образовании в Украине. Одновременно это конец эпохи продажи дипломов врача. В этом совершенно четко убедились и студенты, и преподаватели, и руководители медицинских вузов. Общая оценка сдачи экзамена неутешительна: экзамен студенты сдали, но старая система медицинского образования его провалила. Это доказывает беспрецедентное сопротивление и саботаж, которого не было до этого ни на одном экзамене", - сказал он.

Всего IFOM сдали 10,099 тыс. студентов, еще 2,783 тыс. студентов не явились на экзамен, большинство из них - без уважительных причин.

Результаты, предоставленные Национальным советом медицинских экзаменаторов, будет анализировать специальная комиссия, которая будет определять порог "сдал/не сдал". Для установления этого порога будет учитываться влияние ряда нарушений, зафиксированных во время проведения экзамена, среди которых фотографирование тестовых заданий, их распространение в интернете и мессенджерах, призывы к саботажу экзамена и недобросовестное поведение руководства. Такие нарушения будут иметь последствия, к обеспечению которых будут привлечены Национальная полиция Украины, Служба безопасности Украины, Министерство образования и науки, а также Министерство иностранных дел (поскольку подавляющее большинство нарушителей - студенты-иностранцы).