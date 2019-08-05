Медицина

17:32 05.08.2019

Минздрав не будет выдавать квоты на продажу этилового спирта производителям настоек – Супрун

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Минздрав не будет выдавать квоты на продажу этилового спирта производителям настоек – Супрун

Министерство здравоохранения Украины подготовило проект постановления о прекращении выдачи квот на продажу этилового спирта производителям настоек, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун в Facebook.

"Чтобы прекратить использование лекарств как доступного "алкоголя", Минздрав Украины прекратит выдавать квоты на продажу этилового спирта производителям настоек. Уже готов соответствующий проект постановления. Производители спиртосодержащих настоек будут покупать спирт и платить акциз, как это делают, например, производители алкогольных напитков. А лекарства останутся лекарствами",- написала она.

По словам Супрун, повышение акцизов на алкоголь предусматривается Национальным планом мероприятий по неинфекционным заболеваниям.

"Постоянное повышение акцизов на алкоголь и табак (…) является составной защиты общественного здоровья. И такие шаги, в частности, предусматривает Национальный план мероприятий по неинфекционным заболеваниям, а также соглашение об ассоциации с ЕС. Продажа спирта регулируется и на фармацевтическом рынке также. Министерство здравоохранения Украины определяет квоты для производства различных лекарственных средств. И мы получаем запросы увеличить квоты для производителей настоек, которые позиционируют себя как лекарственные средства", - написала она.

Теги: #спирт #супрун #минздрав #квоты
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