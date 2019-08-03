Зеленский в Трускавце предложил отменить визы "медицинским туристам" из отдельных стран

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Трускавце, что Офис президента подготовит и направит в Министерство иностранных дел перечень стран, гражданам которых Украина разрешит въезд с целью медицинского туризма без необходимости оформления виз.

"Я думаю, что мы можем подготовить список этих стран, граждане которых не просто хотели бы увидеть Трускавец, а обычно каждый год приезжают сюда на оздоровление и лечение. Мы можем подготовить этот список и обратиться в Министерство иностранных дел", - сказал он во время совещания по развитию медицинского туризма в Украине в рамках рабочей поездки в субботу во Львовскую область.