Госаудитслужба предлагает Минздраву наказывать международные организации за несоблюдение графика поставки препаратов

Государственная аудиторская служба (Госаудитслужба) Украины провела финансовый аудит выполнения бюджетной программы "Обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера" за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2018 года.

Согласно отчету, обнародованному Госаудитслужбой на сайте, речь идет о централизованных закупках лексредств через международные закупочные организации, в частности Программы развития ООН в Украине (ПРООН), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и представительства британского закупочного агентства Crown Agents в Украине.

Как указывается в отчете, Минздрав за счет средств госбюджета осуществляет закупку лексредств и медизделий по 40 направлениям, что покрывает 45% потребности. За указанный период ведомство заключило 13 договоров на закупку фармпродукции на общую сумму 18 млрд грн. По состоянию на 1 января 2019 года поставлены лекарства на сумму 10,8 млрд грн.

Госаудитслужба отмечает: Минздрав в течение 2015-2018 гг. не обеспечивал эффективную организацию закупки лексредств и медизделий, распределение их между регионами. В частности, новую форму сбора информации, которая включает абсолютную, фактическую и профинансированную потребность в препаратах, министерство внедрило только в 2018 году. До этого поставки осуществлялись неравномерно, что привело к образованию значительных остатков отдельных препаратов.

Кроме того, в договорах, заключенных с международными организациями в 2015 году и с Crown Agents в 2016-2018 гг., отсутствуют условия относительно сроков поставки продукции, а в договорах с ПРООН и ЮНИСЕФ 2016-2018 гг. такой срок определен в 12-18 месяцев.

С целью повышения эффективности использования бюджетных средств Госаудитслужба предложила Минздраву внести изменения в договоры с международными организациями и применять санкции к поставщикам в случае просрочки графика поставки препаратов.

Кроме того, предлагается исключить из направлений закупок фармпродукцию, объемы финансирования по которым незначительны, и перераспределить средства между местными бюджетами, а закупку эндопротезов поручить учреждениям здравоохранения. В будущем включить эти направления в стоимость медицинской услуги, которую будет закупать Национальная служба здоровья.

Предлагается также прекратить централизованную закупку иммуносупрессивных препаратов, включив их в Государственную программу возмещения стоимости лексредств, а также рассмотреть вопрос закупки вакцин БЦЖ в расфасовках по 10 доз.