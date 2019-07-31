Регионы внедряют украинские переводы протоколов медпомощи первичного звена

Регионы начали внедрять украинские переводы клинических руководств на основе доказательной медицины на уровне центров первичной медпомощи первичного звена.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, организационные и юридические вопросы внедрения украинского перевода клинических руководств обсуждали главные врачи из всех областей Украины, представители департаментов здравоохранения, главные специалисты по семейной медицине, члены рабочей группы по проверке перевода протоколов вместе с экспертами Минздрава Украины и Государственного экспертного центра (ГЭЦ) в ходе конференции, состоявшейся при поддержке совместного проекта Всемирного Банка (ВБ) и Минздрава "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

"Внедряя новые клинические протоколы, медучреждение очень быстро переходит на новый качественный уровень лечения и диагностики с доказанной эффективностью. Здесь нет места для так называемых "фуфломицинов", ведь добровольный выбор новых клинических протоколов позволяет прогрессивным клиникам с эффективным руководством быстро внедрять современные методы лечения и быть юридически защищенными ", - цитирует пресс-служба Минздрава заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского.

Как отметила врач-терапевт, консультант проекта ВБ и Минздрава "Улучшение здравоохранения на службе у людей" Юлия Володина, в настоящее время около 900 протоколов покрывают широкий спектр тем, описывают не только диагнозы, но и состояния и симптомы.

"Они короткие и содержательные, содержат описание процедур с фото и видеоматериалами, ссылки на клинические исследования, регулярно обновляются", - сказала она.