Фармпроизводители готовятся к запуску системы 2Д-кодирования упаковок лекарств

Отечественные фармацевтические производители готовятся к запуску системы 2Д-кодирования упаковок лекарств.

Кодирование 2Д-кодом упаковок лекарств, которые будет вводиться в Украине, должно соответствовать европейским правилам и стандартам, считает глава ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ) Петр Багрий.

"Мы хотели, чтобы у нас никто не придумывал велосипед, чтобы в Украине внедрили систему, которая бы полностью отвечала европейским требованиям, чтобы мы, нанося 2Д-коды, могли продать продукцию в Европу", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", отметив, что АПЛУ была одним из инициаторов введения системы 2Д-кодирования.

По словам Багрия, европейские производители, которые завезли товар в Украину, также должны наносить такие коды на свои упаковки.

"Система Украины должна взаимодействовать с европейской системой. Структура кода, который наносится в Украине, должна быть такой же, как в Европе", - сказал он.

В свою очередь, генеральный директор фармацевтической компании ОДО "Интерхим" (Одесса) Анатолий Редер считает, что введение системы 2Д-кодирования упаковок лекарственных средств нужно начинать с обязательного контроля таких кодов при ввозе препаратов в Украину.

"Мы поддерживаем введение такой системы кодирования и готовы принимать участие во всех пилотных проектах по ее внедрению", - сказал он.

Редер уточнил, что в настоящее время 100% продукции "Интерхима" выходит с нанесением 2Д-кода.

По его оценке, инвестиции в оборудование для генерации 2Д-кодов и их нанесения не будут критичными для фармпроизводителя и могут составить до EUR 250 тыс.

"Это ощутимые деньги, но, по нашим подсчетам, они не повлияют на цену препарата", - считает гендиректор "Интерхима".

Редер считает, что нововведение позитивно воспримут все участники легального рынка.

"Оппоненты, наверное, есть, но они, скорее всего, нелегальные, те, кто работает на "черном рынке. Поначалу говорили о том, что внедрение системы кодирования существенно увеличит стоимость лекарств, но мы посчитали и показали всем, что даже если все одновременно установят такое оборудование, то заметного влияния на стоимость, откровенно говоря, не будет. Совершенно очевидно, что потребуются определенные средства, которые изымаются из оборота, но один раз инвестировав их, и производители, и все украинцы получат преимущества", - сказал он.

Вместе с тем в АПЛУ подтвердили готовность принять участие имплементации этой системы.

"АПЛУ приветствует шаги, предпринятые правительством Украины по внедрению маркировки лекарственных средств контрольными (идентификационными) знаками, и подтверждает готовность активно участвовать в соответствующих мероприятиях", - сообщается в открытом письме ассоциации Кабинету министров, текстом которого располагает "Интерфакс-Украина".

В АПЛУ отметили, что такая система станет важным этапом борьбы с фальсифицированными лекарственными средствами, о необходимости которой заявляла АПЛУ.

Ассоциация сообщила, что отечественные производители имеют положительный опыт внедрения маркировки индивидуальным кодом упаковок лекарственных средств, в частности, располагают необходимыми средствами и оборудованием, экспортируют лекарственные средства с соответствующим кодированием и знакомы с особенностями функционирования такой системы в странах Европейского Союза.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины одобрил пилотный проект по введению системы 2Д-кодирования лекарственных средств и проведению мониторинга их оборота.

Пилотный проект будет реализован с 1 сентября 2019 года до 31 декабря 2020 года.

Министерство здравоохранения до 10 сентября 2019 года сформирует перечень участников пилотного проекта, а до 1 октября 2019 года – перечень лекарственных средств, которые будут маркироваться контрольными (идентификационными) знаками.

МЭРТ, в свою очередь, до 1 декабря 2019 года должно обеспечить создание и функционирование единой государственной системы проведения мониторинга оборота лекарственных средств.

Контрольный (идентификационный) знак, которым будут маркироваться упаковки лекарственных средств должен содержать номер регистрационного свидетельства лекарственных средств, уникальный номер упаковки, номер партии и срок годности.

Каждый контрольный знак подлежит внесению производителем лекарственных средств в единую госсистему мониторинга.

Заявки на участие в пилотном проекте от производителей лекарственных средств будут приниматься до 1 сентября 20109 года.

Пилот по внедрению системы 2Д-кодирования лексредств является частью Концепции реализации государственной политики по предотвращению фальсификации лекарственных средств.

Система 2-Д кодирования будет внедряться поэтапно: в 2019-2020 годах - пилотный проект на добровольных началах, в 2021-2022 годах - постепенное внедрение обязательной маркировки отдельных препаратов, которые будут финансироваться за средства госбюджета. И третий этап - обязательная маркировка для всех лекарств рецептурной группы и входящих в Нацперечень (лекарственных средств – ИФ), - сказал он.

С февраля 2019 года для стран Евросоюза введена обязательная норма о присутствии соответствующей маркировки на упаковках лекарств.

В марте 2019 года Кабмин одобрил Концепцию государственной политики по предотвращению фальсификации лекарственных средств и утвердил план мероприятий по ее реализации.

Концепция предусматривает создание единой государственной системы мониторинга обращения лекарственных средств и маркировки контрольными (идентификационными) знаками упаковок лекарственных средств.

Система позволит в реальном времени отслеживать оборот лексредств и контролировать все этапы цепочки поставок лекарственных средств от производителя к потребителю, а также отслеживать появление фальсифицированных лекарственных средств и обеспечить планирование объемов производства лекарств.