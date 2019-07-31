Медицина

17:02 31.07.2019

Минздрав инициирует расширение сети поставщиков заместительной терапии для пациентов с опиоидной зависимостью

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Минздрав инициирует расширение сети поставщиков заместительной терапии для пациентов с опиоидной зависимостью

Министерство здравоохранения инициирует расширение доступа пациентов к заместительной поддерживающей терапии (далее - ЗПТ) для пациентов с опиоидной зависимостью за счет увеличения количества субъектов предоставления услуг по ЗПТ.

Соответствующий проект изменений приказа Минздрава № 200 от 27 марта 2012 обнародован на сайте ведомства.

Согласно пояснительной записке к проекту, изменения также позволят внедрить практику ЗПТ в местах лишения свободы.

В пояснительной записке отмечается, что по состоянию на 1 марта 2019 ЗПТ получает 11,513 тыс. человек с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов, что составляет 3,8% от оценочной количества лиц, употребляющих опиоиды и 29% от лиц, которые официально зарегистрированы с установленным диагнозом.

В свою очередь в соответствии с международными рекомендациями заместительной терапии должны быть охвачены не менее 35% больных, особенно для стран с высоким бременем ВИЧ/СПИД.

"С 2017 года препараты ЗПТ закупаются за средства госбюджета, однако для расширения программы ЗПТ необходимо увеличение количества потенциальных учреждений здравоохранения независимо от форм собственности и организационно-правовой формы деятельности и физических лиц-предпринимателей, осуществляющих деятельность по медицинскому обслуживанию, которые предоставляют услуги ЗПТ, поскольку учреждения здравоохранения, которые на сегодняшний день предоставляют указанное лечения, перегружены и исчерпали свою способность по расширению", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, предложенные изменения в приказ Минздрава позволят устранить барьеры к внедрению ЗПТ в учреждениях пенитенциарной системы.

"Действующий приказ определяет, что указанное лечение (ЗПТ - ИФ) может внедряться только на базе кабинетов ЗПТ, которые являются специализированным структурным подразделением учреждения здравоохранения, а, следовательно, не может предоставляться в учреждениях пенитенциарнои системы. Исключение положений о необходимости создания кабинетов ЗПТ устранит нормативные ограничения по внедрению ЗПТ в учреждениях пенитенциарной системы", - говорится в пояснительной записке.

Как сообщалось, количество участников ЗПТ в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилось на 221 чел. – до 1,196 тыс. чел. Самые высокие темпы расширения программы в Днепропетровской, Запорожской и Черкасской областях.

C конца 2017 года программа ЗПТ перешла на финансирование за счет государственного бюджета и полностью обеспечена препаратами, закупленными за государственные средства.

Теги: #терапия #минздрав #пациенты
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