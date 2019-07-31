Во Львовской области 10 человек госпитализировали с пищевым отравлением

В Пустомытовском районе Львовской области с пищевым отравлением госпитализированы 10 человек, которые накануне посещали ресторанно-отельный комплекс "Княжий двор".

Как сообщает Лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины во Львовской области, 30-31 июля в областную клиническую больницу обратились 11 человек с симптомами пищевого отравления. Все они принимали участие в праздновании крестин и дня рождения 27-28 июля в комплексе "Княжий двор" в селе Сокильныки Пустомытовского района.

В результате 10 человек госпитализированы, а один находится на амбулаторном лечении. Состояние пострадавших – средней тяжести.

Специалисты центра проводят эпидемиологическое расследование.