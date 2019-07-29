Украина нуждается в изменениях системы финансирования гемодиализа, чтобы обеспечить потребность нуждающихся в нем пациентов, считает и.о. директора "Фрезениус Медикал Кер Украина" Роман Шурдук.

"Необходимость изменений продиктована сегодняшним состоянием диализной отрасли в стране", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Шурдук отметил, что, согласно данным обновленного Национального реестра больных с хронической болезнью почек и пациентов с острым повреждением почек за 2018 год, обеспеченность пациентов гемодиализом в стране составляет 176 чел. на 1 млн населения, что, по оценке эксперта, составляет менее 30% от общей потребности.

По его словам, в других странах услуга гемодиализа является намного более доступной для пациентов: в Германии на гемодиализе находится 950 пациентов в расчете на 1 млн населения, Польше – 456, Беларуси – 285.

"Это означает, что гемодиализ в Украине получает примерно только один украинец из четырех, кому он жизненно необходим, а это - около 6 тыс. пациентов. Еще 35 тыс. украинцев приближаются к терминальной стадии хронической почечной недостаточности и вскоре могут нуждаться в заместительной почечной терапии", - сказал Шурдук.

При єтом эксперт отметил, что из-за неразвитой гемодиализной инфраструктуры пациенты нередко вынуждены добираться до медицинского учреждения по нескольку часов.

"Даже при условии получения качественного гемодиализа, что, к сожалению, не является правилом, люди не могут вести полноценную социальную жизнь, ведь территориально привязаны к диализному центру, где должны получать услугу несколько раз в неделю", - сказал он.

Шурдук позитивно оценил перспективы перехода на закупку медицинской услуги гемодиализа Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) по принципу "деньги следуют за пациентом" в 2020 году.

"Такая модель финансирования должна положительно восприниматься и профессиональным сообществом, и главное – пациентами, поскольку предусматривает реализацию права выбора пациентом места лечения", - сказал он.

Вместе с тем эксперт подчеркнул: для того, чтобы новая модель финансирования гемодиализа заработала, необходимо корректно рассчитать тариф на эту медицинскую услугу, обеспечить полноценное функционирование реестра пациентов для сбора реальной статистики и определения потребности в гемодиализе, а также обеспечить конкуренцию между медицинскими учреждениями разной формы собственности.

"В этих условиях рационализируется использование средств учреждениями здравоохранения и будут снижены коррупционные риски. А главное – качество предоставления услуг будет непрерывно расти, как и количество мест лечения, так как реализация такого сценария привлечет иностранные инвестиции в медицинскую инфраструктуру Украины", - сказал он.

"Пациентское сообщество, профессиональная среда и бизнес крайне заинтересованы во внедрении современных и прозрачных правил игры. Повышение уровня предоставление помощи и ее доступности в таком случае станут необратимыми", - подчеркнул Шурдук.

Как сообщалось со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Павла Ковтонюка, НСЗУ начнет финансировать программу гемодиализа с 2020 года.