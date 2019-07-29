Медицина

12:15 29.07.2019

НСЗУ не производит выплат по дублирующимся записям, регулярно деактивирует дубли

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НСЗУ не производит выплат по дублирующимся записям, регулярно деактивирует дубли

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) регулярно деактивирует дублирующиеся записи в системе eHealth и не допускает выплат по ним.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в системе, с начала реформирования системы финансирования здравоохранения обнаружила и деактивировала 480072 дублирующихся деклараций с врачами первичного звена.

"По состоянию на 25 июля 2019 года в электронной системе обнаружено и деактивировано 480072 записей-дублей", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в НСЗУ.

В НСЗУ отметили, что дедубликация данных проводится двумя способами.

Онлайн-дедубликация пациентов и деклараций происходит с применением модулей, предотвращающих попадание дублирующихся данных в систему.

Офлайн-дедубликация позволяет выявить и деактивировать уже имеющиеся дубли данных в системе. Она происходит путем применения специального модуля, состоящего из автоматической модели поиска и деактивации дублей данных (модуль отрабатывает данные в системе каждые 24 часа в период времени с 00:00 до 06:00) и автоматизированного рабочего места специалиста НСЗУ.

"Процедура онлайн-дедубликации всех данных происходит в режиме реального времени (24/7) при каждой попытке создания новой записи в системе. Процедура офлайн-дедубликации происходит с установленной периодичностью или при необходимости", - сообщили в службе.

При этом в НСЗУ подчеркивают, что дублирующиеся записи в системе не влекут за собой перерасхода бюджетных средств.

"Если обнаруживаются и деактивируются дубли деклараций пациентов заведения, заведению направляется отчет с пересчетом суммы выплаты за предыдущие отчетные периоды за обслуживание пациентов", - пояснили в НСЗУ.

В Нацслужбе отметили, что НСЗУ регулярно осуществляет мероприятия по их верификации данных (удаление данных об умерших; онлайн и офлайн дедубликация данных - во избежание дублей данных в системе, и другие действия по мотивированному обращению).

При этом Центральная база данных электронной системы здравоохранения интегрирована с важнейшими государственными реестрами: Государственным реестром актов гражданского состояния, на основе данных которого осуществляется отключение деклараций умерших, подписан протокол сотрудничества с реестром Государственной фискальной службы для возможности верифицировать актуальные данные физических лиц - паспортные данные, ИНН.

Кроме того, Центральная база данных электронной системы интегрирована с Единым госреестром юридических и физических лиц-предпринимателей и общественных организаций, поэтому медучреждения, которые перестали существовать, исключаются из центральной базы данных, а оплата по договору в такое медучреждение пойти не может.

Центральная база данных также интегрирована с лицензионными реестрами Гослекслужбы и Минздрава, поэтому медучреждение, которое не имеет лицензии, также не сможет получить оплату от НСЗУ.

"Интеграция с государственными реестрами, разработанные алгоритмы и механизмы верификации обеспечивает актуальность и достоверность данных в центральной базе данных электронной системы здравоохранения. И это является залогом целев

Теги: #нсзу #ehealth
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