Медицина

11:15 29.07.2019

Минздрав проведет кампанию по вакцинации от дифтерии

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Минздрав проведет кампанию по вакцинации от дифтерии

Министерство здравоохранения Украины запускает кампанию по вакцинации от дифтерии и столбняка, сообщила и.о.министра здравоохранения Уляна Супрун на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

По ее словам, в Украине низкий уровень вакцинации населения от этой инфекции.

"Среди детей вакцинировано около 70%, для взрослых этот показатель еще ниже. Эксперты прогнозируют риск возникновения вспышки ",- сказала она.

В свою очередь, гендиректор центра общественного здоровья Владимир Курпита отметил: количество заболевших дифтерией в 2018 году увеличилось до 10 человек, тогда как максимальное количество за последние 10 лет достигало четырех.

По его словам, сейчас в регионах находится около 3 млн доз вакцины от дифтерии и столбняка. Вакцины закупает детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) у мировых производителей. Качество вакцин подтверждено Всемирной организацией здравоохранения.

Уляна Супрун также отметила, что сыворотка от дифтерии поставлена во все регионы страны, и уже проводятся закупки на 2019 год.

Теги: #вакцинация #супрун #минздрав
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