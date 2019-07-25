АМКУ оштрафовал компанию из Днепра за незаконное использование в названии обозначение "Санофи"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компанию ООО "Санофи-Фарм" (Днепра) за незаконное использование в ее названии обозначения "Санофи".

Как сообщает пресс-служба фармацевтической компании "Санофи в Украине", являющейся частью глобальной биофармацевтической компании "Санофи", оштрафованная компания была зарегистрирована в 2017 году и активно принимала участие в публичных закупках лекарственных средств и поставляла лекарственные средства аптечным учреждениям.

По информации "Санофи в Украине", компания "Санофи-Фарм" использовала обозначение "Санофи" без надлежащего разрешения.

АМКУ оштрафовал "Санофи-Фарм" за информационное нарушения в размере 108 тыс. грн за несвоевременное предоставление информации на запросы АМКУ, 450 тыс. грн за сам факт недобросовестной конкуренции, а также обязал прекратить нарушение.

Об использовании своего бренда "Санофи в Украине" узнала в 2018 году.

"Санофи в Украине" - часть глобальной биофармацевтической компании "Санофи". Портфель продукции "Санофи" включает оригинальные и генерические препараты для лечения диабета, редких заболеваний, расстройств центральной нервной системы, сердечно-сосудистых, гастроэнтерологических и онкологических заболеваний, а также ряд признанных безрецептурных препаратов и вакцин.

По данным госреестра, конечным бенефициаром ООО "Санофи-Фарм" является гражданин Украины Игорь Лемешев.