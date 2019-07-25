Медицина

15:37 25.07.2019

Минздрав надеется, что медучреждения НАМНУ войдут в реформу и единое медпространство

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Минздрав надеется, что медучреждения НАМНУ войдут в реформу и единое медпространство

Министерство здравоохранения надеется, что медицинские учреждения Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ) войдут в реформу и станут частью единого медицинского пространства, сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Я надеюсь, что медицинские учреждения НАМНУ заключат договоры с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). У нас идут переговоры, они очень непростые. НАМНУ - это сейчас автономная организация, у нее свой бюджет. Состояние медуслуг там очень разное, от очень хорошего, до не очень, но мне кажется, что договор с НСЗУ и включение этих клиник в единое медицинское пространство (ЕМП) оздоровит их и позволит большему количеству людей получить услуги в этих клиниках", - сказал он журналистам в Киеве в четверг.

"Я не могу сказать, что в медучреждениях НАМНУ есть большой энтузиазм, но мы работаем, выносим этот вопрос на самый высокий уровень и я надеюсь, что это будет сделано", - сказал он.

Ковтонюк подчеркнул, что условием для вхождения клиники в ЕМП станет заключение договора с НСЗУ. В то же время, для заключения такого договора, позволяющего медучреждению получать финансирование из госбюджета через НСЗУ, клинике необходимо будет выполнить требования Нацслужбы.

"Заключение договора с НСЗУ – это вхождение в ЕМП", - сказал он.

Кроме того, замминистра выразил надежду, что частью ЕМП станут также частные медучреждения.

"Мы увидим частных игроков, я вижу на рынке большую заинтересованность. Во всяком случая, я предполагаю, что будут активные и эмоциональные переговоры с частным сектором", - сказал он.

В свою очередь, и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун сообщила, что Минздрав ведет переговоры о вхождении в реформу и заключении договор с НСЗУ с рядом ведомств.

"С нами уже сейчас разговаривают наши ведомственные медучреждения, например, Минобороны, Нацгрвардии, чтобы они со следующего года также подписывали договоры с НСЗУ. Мы формируем ЕМП", - сказала она.

Теги: #намну #минздрав
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