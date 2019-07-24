Кабмин направил дополнительные средства на финансирование первичной медпомощи

Кабинет министров Украины направил дополнительные 1 млрд грн на финансирование медучреждений первичной медицинской помощи.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, такое решение было принято на заседании правительства в среду.

Минздрав уточняет, что потребность в дополнительном финансировании возникла из-за высокой динамики заключения деклараций с врачами первичного звена.

С начала 2019 года Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) выплатила заведениям первичной медпомощи более 9,6 млрд грн в рамках заключенных с ними договоров.

В настоящее время более 28 млн украинцев выбрали своих врача и заключили с ними декларации.

По данным всеукраинского опроса социологической группы "Рейтинг", около 70% украинцев, заключивших декларации с врачом первичного звена, довольны своим выбором.

В настоящее время все коммунальные учреждения первичной помощи перешли на финансирование по принципу "деньги следуют за пациентом» и получают финансирование через Национальную службу здоровья Украины.

"В эффективных медучреждениях первичной помощи, которые присоединились к трансформации, зарплаты медицинских работников выросли в 2-4 раза. Для многих врачей, медсестер и медбратьев первички это отражается в зарплате более чем 10, 15 и 20 тыс. грн.", - констатирует Минздрав.

Минздрав напоминает, что, согласно плану реформирования системы здравоохранения, в 2020 году заработает программа медицинских гарантий, в которую войдут услуги первичной, специализированной амбулаторной, стационарной медицинской помощи, а также экстренная, паллиативная и реабилитационная помощь. Медицинские учреждения всех уровней в соответствии с законом "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" перейдут на модель финансирования через НСЗУ.

Программа медицинских гарантий будет принята Верховной Радой вместе с госбюджетом.

В настоящее время Минздрав и НСЗУ активно работают над разработкой программы медгарантий.