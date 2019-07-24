Украина и Грузия могут создать кластер медтуризма для выхода на рынки восточных стран – эксперт

Кластер медицинского туризма могут создать Украина и Грузия для продвижения медицинских услуг на рынки восточных стран, в частности, Китая, считает глава Совет медицинского туризма Грузии Паата Ратиани.

"Грузия совместно с Украиной может открывать в Китае какие-то направления, открыть совместную клинику или украинские и грузинские клиники могут объединяться в один кластер", - сказал он.

По мнению Ратиани, такой кластер можно сформировать совместно с Украинской ассоциацией медицинского туризма, а также с отдельными клиниками.

"Мы можем занять свою нишу по всем направлениям. Самое главное, чтобы мы работали сообща и развивали именно те направления, которые имеют преимущество в своем регионе. В этом случае потока медицинских туристов хватит и для Украины, и для Грузии", - уверен Ратиани.

Комментируя развитие медицинского туризма в Грузии, он сообщил, что для привлечения иностранных пациентов шесть крупных частных клиник его страны создали Совет медтуризма. "Грузинские частные клиники объединились, чтобы сделать Грузию региональным хабом медицинского туризма", - сказал он.

По оценке Ратиани, Грузия может стать хабом медтуризма, в первую очередь, для своих непосредственных соседей - Азербайджана, Северного Кавказа, Армении, части Турции и части Казахстана. "Это те регионы, из которых можно до Грузии добираться очень быстро", - пояснил он.

Еще одно направление привлечения медтуристов в Грузию - Россия, Казахстан, Украина, а также ряд арабских стран, откуда в Грузию можно добраться за два-три часа. Кроме того, перспективной Грузию считают и страны дальнего зарубежья, откуда медтуристы приезжают по некоторым "узким" направлениям - оздоровительный туризм, стоматология, пересадка волос и пр.

"Пересадка волос или стоматология - это не роскошь, это полноценное направление медицинского туризма. Медтуризм - это не только лечение, но и оздоровление, и эстетическая медицина. В целом ряде стран очень ценятся такие услуги, например, в Корее, откуда пациенты приезжают в Грузию на пересадку волос", - сказал он.

Как сообщил Ратиани, в настоящее время перед Советом медтуризма Грузии стоит задача "увеличить восприятие Грузии не только как туристической страны, но и как страны с развитой медициной высокого уровня", на что, по его оценке, понадобится не менее трех лет.

"Работая с соседними странами, мы должны использовать преимущество в медицинских технологиях и направлениях. Мы действительно имеем высокое качество и хорошие цены - совокупность этих факторов", - сказал Ратиани

По его словам, для Грузии направление медицинского туризма является стратегическим, так как страна уже является туристическим центром региона.

"Наша задача - привлечь высокобюджетные направления туризма. Медицинский туризм – один из самых доходных направлений в туризме, он развивает не только туристическую отрасль, но и возможности медицинской индустрии внутри страны, позволяет повышать стандарты медобслуживания, увеличивать экономику здравоохранения и доходы врачей и медицинского персонала", - сказал он.

Комментируя медицинское обеспечение грузин, Ратиани сообщил, что в республике практически все клиники - частные, но принимают граждан в рамках государственного медстрахования.

"Для частных клиник важно развивать медицинский туризм, предлагать услуги на других рынках, глобализовать свои сервисы для увеличения своих доходов. Внутренний рынок медуслуг уже насыщен, клиники имеют свой круг пациентов, поэтому единственная возможность для роста дохода киник - медицинский туризм: он становится приоритетом не только для частного сектора, но и для государства, в том числе частью государственной политики", - сказал он.

По словам Ратиани, в последние годы внутренние и иностранные инвесторы открывают клиники по разным направлениям, медицина стала хорошим бизнесом. Такие инвестиции создают хороший фундамент для развития медтуризма, в том числе, поскольку дальнейшее развитие клиник, которых в Грузии множество, невозможно в рамках внутреннего здравоохранения. "Рынок у нас маленький, пациентов недостаточно, чтобы все эти клиники развивались высокими темпами, медтуризм – это хороший стимул, чтобы клиники привлекали международных пациентов", - пояснил он.

По оценке главы Совета медутризма Грузии, некоторые успешные клиники, которые принимают иностранных пациентов, до 40% своих доходов получают от медтуризма.

"Для Грузии возможностей на внешних рынках гораздо больше, чем при работе с местным рынком. Поэтому многие клиники, которые ориентированы на высококачественные и конкурентные по сравнению с другими странами услуги, все больше внимания будут уделять внешним рынкам, развивать международное направление, то есть медицинский туризм", - сказал он.

Ратиани отметил, что Совет медтуризма грузии и грузинские клиники планируют развивать сотрудничество с международными страховыми компаниями и фондами, чтобы они увидели перспективы.

Он также подчеркнул важность для грузинских клиник международной сертификации Joint Commission International (JCI), которая позволит грузинским медицинским сервисам участвовать в работе с международными страховыми компаниями.

Как отметил Ратиани, для Грузии, как и для многих других стран, проблемой является получение объективной статистики об объемах медтуризма. Совет по развитию медтуризма Грузии планирует собирать такие данные.

"Мы намерены собирать эти данные не только от частных клиник, но и проверять эту информацию. Очень часто международные клиники используют статистику для маркетинга, поэтому их данные могут быть необъективными, а мы должны составить объективную картину, которая будет представлять Грузию на международных рынках", - сказал он.