Медицина

14:17 24.07.2019

Кабмин одобрил введение с 1 сентября системы 2Д-кодирования упаковок лекарств с учетом замечаний МЭРТ

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Кабмин одобрил введение с 1 сентября системы 2Д-кодирования упаковок лекарств с учетом замечаний МЭРТ

Кабинет министров Украины одобрил пилотный проект по введению системы 2Д-кодирования лекарственных средств и проведению мониторинга их оборота.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду с учетом замечаний Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

Проект постановления, в частности, предусматривает, что пилотный проект будет реализован с 1 сентября 2019 года до 31 декабря 2020 года.

Министерство здравоохранения до 10 сентября 2019 года должно сформировать перечень участников пилотного проекта, а до 1 октября 2019 года – перечень лекарственных средств, которые будут маркироваться контрольными (идентификационными) знаками.

МЭРТ, в свою очередь, до 1 декабря 2019 года должно обеспечить создание и функционирование единой государственной системы проведения мониторинга оборота лекарственных средств.

Согласно протоколу согласования позиций, ранее планировалось, что МЭРТ представит эту систему до 1 ноября. К разработке системы будут привлечены средства Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения.

Контрольный (идентификационный) знак, которым будут маркироваться упаковки лекарственных средств должен содержать номер регистрационного свидетельства лекарственных средств, уникальный номер упаковки, номер партии и срок годности.

Каждый контрольный знак подлежит внесению производителем лекарственных средств в единую госсистему мониторинга.

Заявки на участие в пилотном проекте от производителей лекарственных средств будут приниматься до 1 сентября 20109 года.

Как сообщалось, ранее заместитель министра здравоохранения Роман Илык отметил, что система 2-Д кодирования будет внедряться совместно с МЭРТ, так как затем она будет распространена не только на лекарства, но и на другие товары.

Система будет внедряться поэтапно: в 2019-2020 годах - пилотный проект на добровольных началах, в 2021-2022 годах - постепенное внедрение обязательной маркировки отдельных препаратов, которые будут финансироваться за средства госбюджета. И третий этап - обязательная маркировка для всех лекарств рецептурной группы и входящих в Нацперечень (лекарственных средств – ИФ), - сказал он.

С февраля 2019 года для стран Евросоюза введена обязательная норма о присутствии соответствующей маркировки на упаковках лекарств.

Теги: #лекарства #медреформа #мэрт #кабмин
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